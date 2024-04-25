По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, заявления СМИ о якобы тайном получении Украиной от США дальнобойных ракет ATACMS спекулятивны.
В ОП раскритиковали заявления СМИ о якобы тайном получении ATACMS от США
Подоляк отметил, что, как Украина получит от США ATACMS, это сразу будет видно по количеству ликвидированной техники оккупационной армии РФ и дальности поражения.
Что говорит президент Владимир Зеленский
Глава государства отметил, что Украине нужно большое количество современного западного оружия для деоккупации собственных территорий и отвержения страны-агрессорки России на собственную землю.
Что говорят в ВСУ
Представитель Объединенного информационного центра ОСУВ "Хортица" Назар Волошин отметил, что благодаря помощи от США украинские военные смогут стабилизировать фронт на востоке Украины.
Он подчеркнул, что в рамках пакета военной поддержки от США украинские военные получат большое количество артиллерийских боеприпасов большого калибра, современную военную технику, станции РЭР и РЭБ, системы ПВО.
Все поможет украинским военным существенно изменить ситуацию на фронте и перехватить инициативу у российских окупантов.
По его словам, речь идет о возможности стабилизировать линию фронта в районе Бахмута, Авдеевки и Новопавловска в Донецкой области.
Волошин подчеркнул, что новая помощь позволит добиться технического преимущества над противником в высокотехнологичных видах оружия.
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