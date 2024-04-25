По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, заявления СМИ о якобы тайном получении Украиной от США дальнобойных ракет ATACMS спекулятивны.

В ОП раскритиковали заявления СМИ о якобы тайном получении ATACMS от США

Я просто не могу понять, зачем они это делают. Говорится о медийных площадках. Что они хотят? Чтобы мы капитулировали, стали на колени? Я не понимаю этих публикаций: "Есть ли у них уже ATACMS? — отмечает представитель Офиса президента. Поделиться

Подоляк отметил, что, как Украина получит от США ATACMS, это сразу будет видно по количеству ликвидированной техники оккупационной армии РФ и дальности поражения.

Что говорит президент Владимир Зеленский

Глава государства отметил, что Украине нужно большое количество современного западного оружия для деоккупации собственных территорий и отвержения страны-агрессорки России на собственную землю.

Если нам нужна настоящая безопасность, если мы действительно хотим, чтобы она была сильной, на много дней и лет — на десятки лет, чтобы безопасность существовала в будущем нашего региона, мы оттесним Россию на ее территорию, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Что говорят в ВСУ

Представитель Объединенного информационного центра ОСУВ "Хортица" Назар Волошин отметил, что благодаря помощи от США украинские военные смогут стабилизировать фронт на востоке Украины.

Он подчеркнул, что в рамках пакета военной поддержки от США украинские военные получат большое количество артиллерийских боеприпасов большого калибра, современную военную технику, станции РЭР и РЭБ, системы ПВО.

Все поможет украинским военным существенно изменить ситуацию на фронте и перехватить инициативу у российских окупантов.

По его словам, речь идет о возможности стабилизировать линию фронта в районе Бахмута, Авдеевки и Новопавловска в Донецкой области.

Волошин подчеркнул, что новая помощь позволит добиться технического преимущества над противником в высокотехнологичных видах оружия.