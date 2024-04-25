Как предоставление ATACMS Украине повлияет на военные стратегии Кремля — данные Business Insider

Украина получит дополнительные ракеты ATACMS, кроме тех, которые США уже тайно отправили Киеву накануне

Как предоставление ATACMS Украине повлияет на военные стратегии Кремля

Издание отмечает, что Белый дом планирует отправить Украине больше ракет большой дальности, которые ВСУ использовали для уничтожения российских аэродромов при ударах глубоко в тылу врага.

Украина тайно получила партию ATACMS в начале этого года и недавно использовала их для ударов дальнего действия, согласно многочисленным сообщениям, и законодатели США предположили, что больше смертоносных ракет может быть на пути в Киев в течение нескольких дней, — отмечает Business Insider. Поделиться

В тексте также говорится, что Украина продемонстрировала, что может эффективно нацеливаться на ценные активы РФ в тылу с помощью ATACMS. Это, по словам экспертов, создает серьезную дилемму для Москвы. Больше таких ракет могло позволить Киеву продолжить эту тенденцию.

Это заставит россиян изменить многое в своей стратегии и тактике, — цитирует Business Insider Дэн Райс, бывший офицер артиллерии армии США. Поделиться

Издание также напоминает, что Украина давно обращалась в Вашингтон с просьбой предоставить эти ракеты. И когда она их наконец получила, осенью прошлого года, сразу нанесла удар по двум российским аэродромам на оккупированной территории на востоке Украины.

Что известно об ATACMS для Украины

Накануне президент США Джо Байден подписал законопроект о дополнительной поддержке Украины на общую сумму $60,8 млрд. В нем, в частности, речь шла и об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS.

После этого Reuters сообщили, что США тайно поставили Украине ракеты ATACMS дальнего радиуса действия еще до того, как закон был проголосован.

Впоследствии эту информацию подтвердила и посол США в Украине Бриджит Бринк. Она отметила, что ракеты Киеву передали в апреле по поручению Байдена.