Як надання ATACMS Україні вплине на воєнні стратегії Кремля — дані Business Insider

Україна отримає додаткові ракети ATACMS крім тих, які США вже таємно відправили Києву напередодні

Як надання ATACMS Україні вплине на воєнні стратегії Кремля

Видання відзначає, що Білий дім планує відправити Україні більше ракет великої дальності, які ЗСУ використовували для знищення російських аеродромів під час ударів глибоко в тилу ворога.

Україна таємно отримала партію ATACMS на початку цього року і нещодавно використала їх для ударів дальньої дії, згідно з численними повідомленнями, і законодавці США припустили, що більше смертоносних ракет можуть бути на шляху до Києва протягом кількох днів, — зазначає Business Insider. Поширити

У тексті також йдеться про те, що Україна продемонструвала, що може ефективно націлюватися на цінні активи РФ в тилу за допомогою ATACMS. Це, за словами експертів, створює серйозну дилему для Москви. Більше таких ракет могло б дозволити Києву продовжити цю тенденцію.

Це змусить росіян змінити багато у своїй стратегії та тактиці, — цитує Business Insider Ден Райс, колишній офіцер артилерії армії США. Поширити

Видання також нагадує, що Україна давно зверталася до Вашингтону з проханням надати ці ракети. І коли вона їх врешті отримала, восени минулого року, відразу завдала удару по двох російських аеродромах на окупованій території на сході України.

Що відомо про ATACMS для України

Напередодні президент США Джо Байден підписав законопроект про додаткову підтримку України на загальну суму $60,8 млрд. У ньому, зокрема, йшлося й про відправку Україні далекобійних ракет ATACMS.

Після цього Reuters повідомили, що США таємно поставили Україні ракети ATACMS дальнього радіуса дії ще до того, як закон був проголосований.

Згодом цю інформацію підтвердила й посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона зазначила, що ракети Києву передали у квітні за дорученням Байдена.