Як надання ATACMS Україні вплине на воєнні стратегії Кремля — дані Business Insider

Україна отримає додаткові ракети ATACMS крім тих, які США вже таємно відправили Києву напередодні
Як надання ATACMS Україні вплине на воєнні стратегії Кремля
Видання відзначає, що Білий дім планує відправити Україні більше ракет великої дальності, які ЗСУ використовували для знищення російських аеродромів під час ударів глибоко в тилу ворога.
У тексті також йдеться про те, що Україна продемонструвала, що може ефективно націлюватися на цінні активи РФ в тилу за допомогою ATACMS. Це, за словами експертів, створює серйозну дилему для Москви. Більше таких ракет могло б дозволити Києву продовжити цю тенденцію.
Видання також нагадує, що Україна давно зверталася до Вашингтону з проханням надати ці ракети. І коли вона їх врешті отримала, восени минулого року, відразу завдала удару по двох російських аеродромах на окупованій території на сході України.
Що відомо про ATACMS для України
Напередодні президент США Джо Байден підписав законопроект про додаткову підтримку України на загальну суму $60,8 млрд. У ньому, зокрема, йшлося й про відправку Україні далекобійних ракет ATACMS.
Після цього Reuters повідомили, що США таємно поставили Україні ракети ATACMS дальнього радіуса дії ще до того, як закон був проголосований.
Згодом цю інформацію підтвердила й посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона зазначила, що ракети Києву передали у квітні за дорученням Байдена.
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