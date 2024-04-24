США вже таємно передали Україні ракети ATACMS — Reuters

США вже таємно відправили Україні ракети великої дальності ATACMS, а Україна минулого тижня вдарила ними по Криму.

США вже таємно передали Україні ракети ATACMS

За даними джерела, ракети були включені в пакет військової допомоги Україні на суму $300 мільйонів, який президент США Джо Байден затвердив 12 березня. Чиновник не уточнив, скільки ракет було відправлено.

За словами чиновника, ракети були вперше застосовані вранці 17 квітня по російському аеродрому в Криму, який знаходився приблизно в 165 км від української лінії фронту.

Атака на аеродром у Джанкої 17 квітня

Уночі 17 квітня в тимчасово окупованому Джанкої в Криму прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили, що почалися пожежі в районі місцевого військового аеродрому.

На Джанкойському аеродромі дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу армії РФ, три авіаційні ескадрильї.

За даними пабліка Кримський вітер, унаслідок удару було знищено три пускові установки С-400 і дві С-300. Також паблік повідомляв, що внаслідок удару є загиблі та поранені серед російських військових.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 17 квітня прокоментував атаку на Джанкой, зазначивши, що ЗСУ «реалізували правильний удар». Він подякував військовим за влучність.

Представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук повідомив, що російські війська після удару Сил оборони по аеродрому в Джанкої перемістили літаки і вертольоти, попередньо, на аеродром у Кіровському.