США нададуть Україні ракети ATACMS у новому пакеті допомоги — CNN
Категорія
Політика
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США нададуть Україні ракети ATACMS у новому пакеті допомоги — CNN

ATACMS
Джерело:  CNN

Зазначається, що США планують передати Україні далекобійні ракети ATACMS у новому пакеті допомоги. 

Що відомо про передачу США ATACMS Україні у новому пакеті військової допомоги

Зазначається, що у рамках нового пакета військової допомоги США, скоріш за все, вперше передадуть Україні далекобійні ракети ATACMS.

Минулої осені США вперше відправили в Україну варіант ракетної системи середньої дальності ATACMS, яка може досягати близько 160 км, тоді як версія більшої дальності може досягати 305 км.

Що кажуть у Пентагоні стосовно термінів отримання допомоги Україною

За словами речника Міноборони США, генерал-майора Патріка Райдера, після схвалення Конгресом і підписання президентом допомога Україні зможе надійти за кілька днів.

Що відомо про розгляд у Сенаті проекту допомоги Україні

У Сенаті США відбулось процедурне голосування щодо законопроекту про фінансування допомоги Україні.

Законопроєкт отримав 80 голосів "за" і 19 "проти". Після цього почнеться обговорення, воно може тривати до 30 годин. 

Посол України у США Оксана Маркарова уточнила, що Сенат підтримав пропозицію лідера демократів Ч. Шумера щодо припинення дебатів по суті законопроєкту про пакет міжнародної допомоги США, який включає Україну.

Для схвалення законопроекту Сенатом необхідно мінімум 50 голосів.

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