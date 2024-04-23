Зазначається, що США планують передати Україні далекобійні ракети ATACMS у новому пакеті допомоги.

Що відомо про передачу США ATACMS Україні у новому пакеті військової допомоги

Зазначається, що у рамках нового пакета військової допомоги США, скоріш за все, вперше передадуть Україні далекобійні ракети ATACMS.

Минулої осені США вперше відправили в Україну варіант ракетної системи середньої дальності ATACMS, яка може досягати близько 160 км, тоді як версія більшої дальності може досягати 305 км.

Що кажуть у Пентагоні стосовно термінів отримання допомоги Україною

За словами речника Міноборони США, генерал-майора Патріка Райдера, після схвалення Конгресом і підписання президентом допомога Україні зможе надійти за кілька днів.

Що відомо про розгляд у Сенаті проекту допомоги Україні

У Сенаті США відбулось процедурне голосування щодо законопроекту про фінансування допомоги Україні.

Законопроєкт отримав 80 голосів "за" і 19 "проти". Після цього почнеться обговорення, воно може тривати до 30 годин.

Посол України у США Оксана Маркарова уточнила, що Сенат підтримав пропозицію лідера демократів Ч. Шумера щодо припинення дебатів по суті законопроєкту про пакет міжнародної допомоги США, який включає Україну.