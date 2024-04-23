США предоставят Украине ракеты ATACMS в новом пакете помощи — CNN
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Политика
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США предоставят Украине ракеты ATACMS в новом пакете помощи — CNN

ATACMS
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Источник:  CNN

США планируют передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS в новом пакете помощи.

Что известно о передаче США ATACMS Украине в новом пакете военной помощи

Отмечается, что в рамках нового пакета военной помощи США, вероятно, впервые передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Прошлой осенью США впервые отправили в Украину вариант ракетной системы средней дальности ATACMS, которая может достигать около 160 км, в то время как версия большей дальности может достигать 305 км.

Что говорят в Пентагоне о сроках получения помощи Украиной

По словам спикера Минобороны США, генерал-майора Патрика Райдера, после одобрения Конгрессом и подписания президентом помощь Украине сможет поступить через несколько дней.

Что известно о рассмотрении в Сенате проекта помощи Украине

В Сенате США прошло процедурное голосование по законопроекту о финансировании помощи Украине.

Законопроект получил 80 голосов "за" и 19 "против". После этого начнется обсуждение, оно может занять до 30 часов.

Посол Украины в США Оксана Маркарова уточнила, что Сенат поддержал предложение лидера демократов Ч. Шумера о прекращении дебатов по существу законопроекта о пакете международной помощи США, включающем Украину.

Для одобрения законопроекта Сенатом необходимо минимум 50 голосов.

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