США планируют передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS в новом пакете помощи.
Что известно о передаче США ATACMS Украине в новом пакете военной помощи
Отмечается, что в рамках нового пакета военной помощи США, вероятно, впервые передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
Прошлой осенью США впервые отправили в Украину вариант ракетной системы средней дальности ATACMS, которая может достигать около 160 км, в то время как версия большей дальности может достигать 305 км.
Что говорят в Пентагоне о сроках получения помощи Украиной
По словам спикера Минобороны США, генерал-майора Патрика Райдера, после одобрения Конгрессом и подписания президентом помощь Украине сможет поступить через несколько дней.
Что известно о рассмотрении в Сенате проекта помощи Украине
В Сенате США прошло процедурное голосование по законопроекту о финансировании помощи Украине.
Законопроект получил 80 голосов "за" и 19 "против". После этого начнется обсуждение, оно может занять до 30 часов.
Посол Украины в США Оксана Маркарова уточнила, что Сенат поддержал предложение лидера демократов Ч. Шумера о прекращении дебатов по существу законопроекта о пакете международной помощи США, включающем Украину.
Для одобрения законопроекта Сенатом необходимо минимум 50 голосов.
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