Что известно о передаче США ATACMS Украине в новом пакете военной помощи

Отмечается, что в рамках нового пакета военной помощи США, вероятно, впервые передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Прошлой осенью США впервые отправили в Украину вариант ракетной системы средней дальности ATACMS, которая может достигать около 160 км, в то время как версия большей дальности может достигать 305 км.

Что говорят в Пентагоне о сроках получения помощи Украиной

По словам спикера Минобороны США, генерал-майора Патрика Райдера, после одобрения Конгрессом и подписания президентом помощь Украине сможет поступить через несколько дней.

Что известно о рассмотрении в Сенате проекта помощи Украине

В Сенате США прошло процедурное голосование по законопроекту о финансировании помощи Украине.

Законопроект получил 80 голосов "за" и 19 "против". После этого начнется обсуждение, оно может занять до 30 часов.

Посол Украины в США Оксана Маркарова уточнила, что Сенат поддержал предложение лидера демократов Ч. Шумера о прекращении дебатов по существу законопроекта о пакете международной помощи США, включающем Украину.