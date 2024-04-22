Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 22 апреля Украина договорилась с США о поставках ракет ATACMS.
Ракеты ATACMS для Украины
Зеленский рассказал, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
По словам президента, сейчас у Украины есть четыре ключевых приоритета защита неба, современная артиллерия, дальнобойность и чтобы пакеты американской поддержки "прибыли как можно быстрее".
Также президент 22 апреля встретился с двухпартийной делегацией конгрессменов США.
Пакет помощи от США
20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект с помощью для Украины в размере почти 61 млрд долларов.
В целом "за" помощь Украине проголосовали 311, "против" — 111, "воздержались" — 8.
Сенат должен голосовать за законопроект 23 апреля, затем его должен подписать Байден.
Глава комитета по разведке американского Сената Марк Уорнер считает, что США могут направить Украине военную помощь уже к концу следующей недели.
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