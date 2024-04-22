Украина договорилась с США о передаче ATACMS — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина договорилась с США о передаче ATACMS — Зеленский

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 22 апреля Украина договорилась с США о поставках ракет ATACMS.

Ракеты ATACMS для Украины

Зеленский рассказал, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

По словам президента, сейчас у Украины есть четыре ключевых приоритета защита неба, современная артиллерия, дальнобойность и чтобы пакеты американской поддержки "прибыли как можно быстрее".

А сегодняшний результат — в договоренностях об атаках для Украины все точки расставлены. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Конгресс! Спасибо, Америка!

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также президент 22 апреля встретился с двухпартийной делегацией конгрессменов США.

Мы обсудили, как мы можем сделать этот год результативным для Украины и всей коалиции — коалиции защитников международного порядка. И с конгрессменами, и с Президентом Байденом сегодня говорили о подготовке первого Глобального саммита мира.

Пакет помощи от США

20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект с помощью для Украины в размере почти 61 млрд долларов.

В целом "за" помощь Украине проголосовали 311, "против" — 111, "воздержались" — 8.

Сенат должен голосовать за законопроект 23 апреля, затем его должен подписать Байден.

Глава комитета по разведке американского Сената Марк Уорнер считает, что США могут направить Украине военную помощь уже к концу следующей недели.

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