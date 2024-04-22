По информации журналистов издания со ссылкой на американских чиновников, США готовят более широкий пакет военной помощи Украине.
Что известно о содержании нового пакета военной помощи Украине от США
Журналисты издания со ссылкой на двух американских чиновников отмечают, что в Белом доме планируют включить в новый пакет военной помощи Украине не только артиллерийские боеприпасы и ракеты, но и бронетехнику.
Кроме этого, в пакет войдут необходимые Украине артиллерийские системы и средства ПВО.
Журналисты издания отмечают, что размерами этот пакет будет значительно превышать последний, отправленный Украине в размере 300 млн долларов.
Авторы материала предполагают, что, скорее всего, украинские военные получат боевые машины Bradley.
Кроме этого, как подчеркивают собеседники издания, это могут быть "старые "Хаммеры" и бронетранспортеры M113, а также ракеты.
В Пентагоне отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу.
Что известно о переговорах Украины по получению ПВО от партнеров
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, сейчас Украина ведет переговоры с партнерами по получению 4 систем ЗРК Patriot.
Министр подчеркнул, что конкретика будет озвучена после принятия соответствующих решений.
Кулеба подчеркнул, что сейчас задача состоит в том, чтобы ускорить принятие соответствующих решений.
По его словам, вопрос ПВО был ключевым во время разговора президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.
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