По информации журналистов издания со ссылкой на американских чиновников, США готовят более широкий пакет военной помощи Украине.

Что известно о содержании нового пакета военной помощи Украине от США

Журналисты издания со ссылкой на двух американских чиновников отмечают, что в Белом доме планируют включить в новый пакет военной помощи Украине не только артиллерийские боеприпасы и ракеты, но и бронетехнику.

Кроме этого, в пакет войдут необходимые Украине артиллерийские системы и средства ПВО.

В Минобороны США все еще делают последние штрихи к потенциальному новому траншу, но они хотят, чтобы он был готов вскоре после того, как президент Джо Байден подпишет законопроект о предоставлении десятков миллиардов долларов дополнительной помощи Киеву, подчеркнули собеседники издания. Поделиться

Журналисты издания отмечают, что размерами этот пакет будет значительно превышать последний, отправленный Украине в размере 300 млн долларов.

Авторы материала предполагают, что, скорее всего, украинские военные получат боевые машины Bradley.

Кроме этого, как подчеркивают собеседники издания, это могут быть "старые "Хаммеры" и бронетранспортеры M113, а также ракеты.

В Пентагоне отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу.

Что известно о переговорах Украины по получению ПВО от партнеров

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, сейчас Украина ведет переговоры с партнерами по получению 4 систем ЗРК Patriot.

Министр подчеркнул, что конкретика будет озвучена после принятия соответствующих решений.

Задача министров готовить решение. И сейчас в разработке, я говорил три прошлой недели, но сегодня у меня последний разговор был и я понимаю, что у нас есть на радаре четыре конкретных батареи, если речь идет о Patriot. Ведутся переговоры между нами и соответствующими странами и США, — объяснил Кулеба. Поделиться

Кулеба подчеркнул, что сейчас задача состоит в том, чтобы ускорить принятие соответствующих решений.

Такие решения будут, я не сомневаюсь. И это положительный для Украины результат, — отметил глава МИД. Поделиться

По его словам, вопрос ПВО был ключевым во время разговора президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.