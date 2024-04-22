По словам помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, несмотря на позицию определенного количества представителей Республиканской партии, пока нет оснований для прекращения помощи Украине от Вашингтона.
Что в Госдепе говорят о продлении помощи Украине со стороны США
О'Брайен подчеркнул, что когда в ноябре прошлого года президент США Джо Байден обратился в Конгресс с запросом о финансировании дополнительной помощи Украине, ожидалось, что инициативу поддержат более 300 конгрессменов в Палате представителей.
Представитель Госдепа добавил, что конгрессмены очень гордятся выделением дополнительной помощи Украине.
Представитель Госдепа также добавил, что в настоящее время украинские военные смогут не экономить боеприпасы, передачу которых США пообещали еще в марте этого года.
Еще в марте США объявили о поставках в Украину артиллерийских снарядов в рамках пакета военной помощи.
О'Брайен добавил, что на фоне вероятного поступления дополнительной помощи со стороны США не нужно будет экономить боеприпасы.
От чего будет зависеть поддержка Украины со стороны США
О'Брайен подчеркнул, что дальнейшая помощь Украине от партнеров будет зависеть от внедрения и эффективности реформ.
Представитель Госдепа подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от прогресса во введении необходимых реформ.
По его словам, именно эффективная реализация реформ является ключевым условием дальнейшей поддержки Украины со стороны европейских партнеров, США и стран-членов G7.
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