Есть ли угроза прекращения помощи Украине со стороны США — ответ Госдепа
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Есть ли угроза прекращения помощи Украине со стороны США — ответ Госдепа

Джеймс О'Брайен
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Источник:  РБК Украина

По словам помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, несмотря на позицию определенного количества представителей Республиканской партии, пока нет оснований для прекращения помощи Украине от Вашингтона.

Что в Госдепе говорят о продлении помощи Украине со стороны США

О'Брайен подчеркнул, что когда в ноябре прошлого года президент США Джо Байден обратился в Конгресс с запросом о финансировании дополнительной помощи Украине, ожидалось, что инициативу поддержат более 300 конгрессменов в Палате представителей.

И в этот раз мы получили именно это количество. Так что я думаю, это показывает, что поддержка не уменьшается. Она остается, и тот факт, что она осталась настолько интенсивной, как вы видели в Палате представителей во время голосования, говорит о том, что мы остаемся с Украиной, пока она не победит, — отметил О'Брайен.

Представитель Госдепа добавил, что конгрессмены очень гордятся выделением дополнительной помощи Украине.

Они остались и проголосовали, потому что хотели голосовать, хотели выступить и быть учтенными. И я думаю, что это и есть месседж, что эти голоса остались на протяжении всего ужасного шестимесячного ожидания, — объясняет дипломат.

Представитель Госдепа также добавил, что в настоящее время украинские военные смогут не экономить боеприпасы, передачу которых США пообещали еще в марте этого года.

Еще в марте США объявили о поставках в Украину артиллерийских снарядов в рамках пакета военной помощи.

О'Брайен добавил, что на фоне вероятного поступления дополнительной помощи со стороны США не нужно будет экономить боеприпасы.

Я думаю, что теперь их можно будет использовать побыстрее. Таким образом, пауза уменьшилась, поскольку количество хранившихся на следующий месяц снарядов теперь может быть использовано сразу, и они уже здесь, — пояснил представитель Госдепа США.

От чего будет зависеть поддержка Украины со стороны США

О'Брайен подчеркнул, что дальнейшая помощь Украине от партнеров будет зависеть от внедрения и эффективности реформ.

Наша помощь здесь из-за того, что в Украине было совершено незаконное вторжение, из-за того, что Украина является демократией, из-за того, что Украина проводит реформы для улучшения своей демократии, — объясняет О'Брайен.

Представитель Госдепа подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от прогресса во введении необходимых реформ.

По его словам, именно эффективная реализация реформ является ключевым условием дальнейшей поддержки Украины со стороны европейских партнеров, США и стран-членов G7.

Условие заключается в видении большего прогресса в укреплении независимых следственных органов, укреплении институтов, разрешающих споры, будь то суды, налоговые и таможенные службы, чтобы все они могли выполнять свою работу объективно или вмешательство. И правительство обязано это сделать. Сегодня я встретился с парламентариями. Они должны продолжать эту программу. Мы продолжим работать над этим, — объясняет О'Брайен.

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