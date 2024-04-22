Чи є загроза припинення допомоги Україні з боку США — відповідь Держдепу
Категорія
Політика
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Чи є загроза припинення допомоги Україні з боку США — відповідь Держдепу

Джеймс О'Браєн
Джерело:  РБК Україна

За словами помічника Держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса О'Браєна, незважаючи на позицію певної кількості представників Республіканської партії, наразі не має підстав для припинення допомоги Україні від Вашингтона. 

Що у Держдепі кажуть стосовно продовження допомоги Україні з боку США

О'Браєн підкреслив, що коли у листопаді минулого року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із запитом щодо фінансування додаткової допомоги Україні, очікувалось, що ініціативу підтримають більше 300 конгресменів у Палаті представників.

І цього разу ми отримали саме цю кількість. Тож я думаю, це показує, що підтримка не зменшується. Вона залишається, і той факт, що вона залишилася настільки інтенсивною, як ви бачили у Палаті представників під час голосування, свідчить про те, що ми залишаємося з Україною, доки вона не переможе, — зазначив О'Браєн.

Представник Держдепу додав, що конгресмени дуже пишаються виділенням додаткової допомоги Україні.

Вони залишилися і проголосували, бо хотіли голосувати, хотіли виступити і бути врахованими. І я думаю, що це і є меседж, що ці голоси залишилися протягом усього жахливого шестимісячного очікування, — пояснює дипломат.

Представник Держдепу також додав, що наразі українські військові зможуть не економити боєприпаси, передачу яких США пообіцяли ще в березні місяці цього року.

Ще у березні США оголосили про постачання в Україну артилерійських снарядів у рамках пакету військової допомоги.

О’Браєн додав, що на тлі ймовірного надходження додаткової допомоги з боку США, не потрібно буде економити боєприпаси.

Я думаю, що тепер їх можна буде використовувати швидше. Таким чином, пауза зменшилася, оскільки кількість снарядів, які зберігали на наступний місяць, тепер може бути використана відразу, і вони вже тут, — пояснив представник Держдепу США.

Від чого залежатиме підтримка України з боку США

О’Браєн підкреслив, що подальша допомога Україні від партнерів залежатиме від запровадження та ефективності реформ.

Наша допомога тут через те, що в Україну було скоєно незаконне вторгнення, через те, що Україна є демократією, через те, що Україна проводить реформи для поліпшення своєї демократії, — пояснює О’Браєн.

Представник Держдепу підкреслив, що подальша підтримка України залежатиме від прогресу у впровадженні необхідних реформ.

За його словами, саме ефективна реалізація реформ є ключовою умовою подальшої підтримки України з боку європейських партнерів, США та країн-членів G7.

Умова полягає в баченні більшого прогресу у зміцненні незалежних слідчих органів, зміцненні інституцій, які вирішують спори, чи то це суди, податкові та митні служби, щоб усі вони могли виконувати свою роботу об'єктивно або втручання. І уряд зобов'язаний це зробити. Сьогодні я зустрівся з парламентарями. Вони зобов'язані продовжувати цю програму. Тож ми продовжимо працювати над цим, — пояснює О’Браєн.

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