За словами помічника Держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса О'Браєна, незважаючи на позицію певної кількості представників Республіканської партії, наразі не має підстав для припинення допомоги Україні від Вашингтона.
Що у Держдепі кажуть стосовно продовження допомоги Україні з боку США
О'Браєн підкреслив, що коли у листопаді минулого року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із запитом щодо фінансування додаткової допомоги Україні, очікувалось, що ініціативу підтримають більше 300 конгресменів у Палаті представників.
Представник Держдепу додав, що конгресмени дуже пишаються виділенням додаткової допомоги Україні.
Представник Держдепу також додав, що наразі українські військові зможуть не економити боєприпаси, передачу яких США пообіцяли ще в березні місяці цього року.
Ще у березні США оголосили про постачання в Україну артилерійських снарядів у рамках пакету військової допомоги.
О’Браєн додав, що на тлі ймовірного надходження додаткової допомоги з боку США, не потрібно буде економити боєприпаси.
Від чого залежатиме підтримка України з боку США
О’Браєн підкреслив, що подальша допомога Україні від партнерів залежатиме від запровадження та ефективності реформ.
Представник Держдепу підкреслив, що подальша підтримка України залежатиме від прогресу у впровадженні необхідних реформ.
За його словами, саме ефективна реалізація реформ є ключовою умовою подальшої підтримки України з боку європейських партнерів, США та країн-членів G7.
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