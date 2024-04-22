Чи зможе допомога США переломити хід війни в Україні — дані Bloomberg

Схвалення США виділення понад 60 мільярдів доларів допомоги для України дасть змогу ЗСУ дещо перевести дух на полі бою, хоча навряд чи це саме по собі переломить хід війни.

Чи зможе допомога США переломити хід війни в Україні

Видання зазначає, що багато чого залежатиме від того, як швидко американська допомога дійде до лінії фронту. Через те, що пакет допомоги був заблокований у Конгресі протягом шести місяців, ЗСУ боролися з дедалі гострішою нестачею боєприпасів і живої сили, в той час як сили Кремля використовували свою перевагу.

За словами Миколи Бєлєскова, наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень у Києві, ця допомога дає перепочинок українським військовим і допоможе їм сповільнити просування Кремля, вести "ефективну оборону" і мінімізувати втрати. Але для того, щоб піти далі, необхідна більша допомога, а це складна перспектива в США з огляду на опір республіканців у Конгресі.

Питання в тому, чи буде допомога і в якому обсязі в 2025 році і далі — оскільки стратегія Путіна полягає в тому, щоб перечекати, — каже він. Поширити

Президент Володимир Зеленський заявив, що із наданням американської допомоги в України є всі шанси стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що навіть якщо американська техніка буде доставлена швидко, транспортна логістика, швидше за все, означатиме, що допомога "не почне впливати на ситуацію на лінії фронту протягом декількох тижнів".

Українцям завдано серйозної шкоди, а їхні збройні сили слабші, ніж були б за іншої ситуації. Однак, принаймні зараз, завдяки значним вливанням американської допомоги, українці повинні бути в змозі стабілізувати ситуацію, — написав Філліпс О'Брайен, професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії. Поширити

Допомога Україні від США

20 квітня Палата представників Конгресу США підтримала проект закону, в якому передбачено десятки мільярдів доларів на допомогу Україні у сфері безпеки. Документ ще має ухвалити Сенат, потім його дадуть на підпис Байдену.

Ще до голосування в Пентагоні заявили, що зможуть оперативно відправити в Україну новий пакет озброєнь, коли рішення буде остаточно ухвалено.

У ISW зазначали, що Збройні сили України зможуть призупинити наступ окупаційної армії за умови швидкого надходження допомоги США.