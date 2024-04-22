Сможет ли помощь США переломить ход войны в Украине — данные Bloomberg.

Одобрение США выделением более 60 миллиардов долларов помощи для Украины позволит ВСУ несколько перевести дух на поле боя, хотя вряд ли это само по себе переломит ход войны.

Сможет ли помощь США переломить ход войны в Украине

Издание отмечает, что будет многое зависеть от того, как быстро американская помощь дойдет до линии фронта. Из-за того, что пакет помощи был заблокирован в Конгрессе в течение шести месяцев, ВСУ боролись с острой нехваткой боеприпасов и живой силы, в то время как силы Кремля использовали свое преимущество.

По словам Николая Белескова, научного сотрудника Национального института стратегических исследований в Киеве, эта помощь дает передышку украинским военным и поможет им замедлить продвижение Кремля, вести "эффективную оборону" и минимизировать потери. Но для того, чтобы пойти дальше, необходима большая помощь, а это сложная перспектива в США, учитывая сопротивление республиканцев в Конгрессе.

Вопрос в том, будет ли помощь и в каком объеме в 2025 году и дальше — поскольку стратегия Путина состоит в том, чтобы переждать, — говорит он. Поделиться

Президент Владимир Зеленский заявил, что с предоставлением американской помощи у Украины есть все шансы стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу.

В то же время, аналитики американского Института изучения войны отмечают, что даже если американская техника будет доставлена быстро, транспортная логистика, скорее всего, будет означать, что помощь "не начнет влиять на ситуацию на линии фронта в течение нескольких недель".

Украинцам нанесен серьезный ущерб, а их вооруженные силы слабее, чем были бы в другой ситуации. Однако, по крайней мере, сейчас, благодаря значительным вливаниям американской помощи, украинцы должны быть в состоянии стабилизировать ситуацию, — написал Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии. Поделиться

Помощь Украине от США

20 апреля Палата представителей Конгресса США поддержала проект закона, в котором предусмотрены десятки миллиардов долларов в помощь Украине в сфере безопасности. Документ еще должен принять Сенат, затем его дадут на подпись Байдену.

Еще до голосования в Пентагоне заявили, что смогут оперативно отправить новый пакет вооружений в Украину, когда решение будет окончательно принято.

В ISW отмечали, что Вооруженные силы Украины смогут приостановить наступление оккупационной армии при быстром поступлении помощи США.