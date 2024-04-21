The Atlantic оценил шансы Трампа выиграть президентские выборы в США

Кроме своей непонятной любви к Путину, Трамп имеет еще немало поводов раздражать республиканцев.

Трамп сдает политические позиции

Дональд Трамп постепенно теряет влияние в Республиканской партии, ярким свидетельством чего стало принятие пакета помощи для Украины в нижней палате Конгресса.

Это также указывает на растущую вероятность поражения Трампа на президентских выборах в ноябре этого года, пишет The Atlantic.

Издание отмечает, что Дональд Трамп безоговорочно доминировал в Республиканской партии в течение 9 лет, хотя его взгляды и риторика часто противоречили основам политической платформы партии. Это в частности касалось непонятной для остальных республиканцев любви Трампа к России и Путину.

В конце концов, Трампу удалось ввести в партии принцип: если хочешь иметь его лояльность, стань врагом для Украины. Именно этим объясняется то, что традиционно лояльные Украине республиканцы долго блокировали новую помощь Киеву — в угоду Трампу.

Однако не только позиция Трампа по отношению к Украине раздражала многих республиканцев. В начале этого года Трамп сорвал двухпартийное соглашение по усилению границы с Мексикой. Соглашение, которое нравилось многим республиканцам.

Через три месяца партия Трампа в Конгрессе восстала против него — и не из-за личного возмездия какому-то чудаку, лояльному Трампу, а из-за одного из самых дорогих вопросов Трампа — его приверженность России против Украины. Поделиться

Однако голосование по оружию для Украины — лишь одно из проявлений большого процесса: Трамп постепенно теряет лояльность своих партийцев и электората.

Например, на внутрипартийных выборах кандидата в президенты, где все конкуренты Трампа уже сняли свои кандидатуры, часть избирателей все равно голосовали за снятые кандидатуры — лишь бы не за Трампа.

Также Трамп теряет расположение спонсоров — людей, добровольно жертвующих деньги на финансирование предвыборной кампании симпатичного кандидата.

Сейчас предвыборный штаб Байдена имеет вдвое больше денег, чем штаб Трампа, еще недавно считавшийся почти гарантированным победителем на осенних выборах.

Одновременно с этим постепенно "тают" те проблемы Америки, на которых Трамп планировал обскакать Байдена в ноябре: инфляция спадает, преступность уменьшилась, а миграционный вопрос дискредитировал сам Трамп, заблокировав разрешившее его соглашение. И это все на фоне новых судебных процессов над Трампом за его коммерческие и личные подвиги.

Каждое из этих предупреждений и неприятностей выбило Трампа из колеи. Он сдулся до такой степени, что больше не мог препятствовать оказанию помощи Украине в Конгрессе. Украина выиграла, Трамп проиграл. Это может повториться в будущем году. Поделиться

Трамп в предвыборной борьбе за пост президента США

В прошлом году Дональд Трамп лишь набирал популярность среди избирателей, постепенно увеличивая свой отрыв и от потенциальных кандидатов-республиканцев, и от действующего президента Байдена.

Пиком его электорального могущества стала окончательная победа над соперниками внутри Республиканской партии в марте этого года.

Однако уже в середине марта Трамп неожиданно начал уступать Байдену в рейтингах, и его победа на осенних выборах больше не выглядит неизбежной.