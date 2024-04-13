Журналисты издания The Wall Street Journal заявляют о почти одинаковых планах по завершению развязанной Россией преступной войны против Украины у президента Джо Байдена и его оппонента, республиканца Дональда Трампа.
Чем похожи планы Байдена и Трампа по поводу войны в Украине
В материале издания отмечается, что Байден с начала масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину постоянно отказывает Киеву во многих необходимых вооружениях, опасаясь реакции со стороны Кремля.
Авторы публикации подчеркивают, что Байдену следовало действовать гораздо более решительно в начале развязанной Россией войны, когда кремлевский диктатор Владимир Путин еще только пытался прийти в сознание от поражений собственной преступной армии.
Однако в начале войны глава Белого дома вел себя подозрительно нерешительно.
Журналисты предполагают, что советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, вероятно, получил от него указание не уделять большой значимости войне в Украине перед лицом американских избирателей.
Чем угрожает политическая ситуация в США Украине и миру
Авторы публикации обращают внимание на принятый Россией рекордно крупный оборонный бюджет в этом году, что, по их мнению, свидетельствует о пике усилий оккупационной армии РФ в 2024 году в Украине.
В то же время, как отмечается в материале, западные партнеры Украины не продемонстрировали должное единство и готовность к сопротивлению кремлевской агрессии.
WSJ также отмечает, что союзникам Украины необходимо готовиться к длительному периоду, в течение которого США не смогут обеспечить лидерство в условиях нарастающих мировых угроз.
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