Журналісти видання The Wall Street Journal заявляють про майже однакові плани щодо завершення розв'язаної Росією злочинної війни проти України в президента Джо Байдена та його опонента, республіканця Дональда Трампа.

Чим схожі плани Байдена та Трампа стосовно війни в Україні

У матеріалі видання зазначається, що Байден від початку масштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну постійно відмовляє Києву у багатьох необхідних озброєннях, побоюючись реакції з боку Кремля.

Автори публікації підкреслюють, що Байдену слід було діяти набагато рішучіше на початку розв’язаної Росією війни, коли кремлівський диктатор Володимир Путін ще тільки намагався прийти до тями від поразок власної злочинної армії.

Однак на початку війни очільник Білого дому вів себе підозріло нерішуче.

Журналісти припускають, що радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван, ймовірно, отримав від нього вказівку не приділяти великої значущості війні в Україні перед обличчям американських виборців.

Заморожений варіант розвитку подій у корейському стилі, можливо, і був метою Байдена від самого початку. А тепер виходить репортаж Washington Post, який докладно описує "секретний" план Дональда Трампа, який, по суті, говорить про те саме, — зазначається у матеріалі видання. Поширити

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Автори публікації звертають увагу на ухвалений Росією рекордно великий оборонний бюджет цього року, що на їхню думку, свідчить про пік зусиль окупаційної армії РФ у 2024 в Україні.

Водночас, як зазначається у матеріалі, західні партнери України не продемонстрували належної єдності та готовності до опору кремлівській агресії.

У цій ситуації Трамп, якщо сказати трохи спрощено, являє собою високий ризик і високу винагороду, а Байден — низький ризик і низьку винагороду. Насправді важко побачити щось хороше в будь-якому випадку, — наголошують журналісти. Поширити