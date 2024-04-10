Президент США Джо Байден може взяти участь у запланованому Саміті миру в Швейцарії, присвяченому врегулюванню розв'язаної Росією злочинної війни проти України.

Що відомо про ймовірну участь Байдена у Саміті миру щодо України

За інформацією журналістів видання NZZ, Байден має наміри взяти участь у мирному саміті в Швейцарії стосовно врегулювання розв’язаної Росією війни проти України.

Наразі президент Байден не підтвердив свою участь в американській делегації, повідомила прессекретарка посольства США в Берні.

Однак шанси на приїзд Байдена зросли.

Він має взяти участь у саміті G7 в Італії безпосередньо перед запланованою конференцією щодо України.

Зеленський про важливість допомоги від США та ризики подальшого розвитку війни

В інтерв’ю журналістам BILD президент Володимир Зеленський зазначив, що якщо Україна не отримає пакет допомоги від США, кремлівський диктатор Володимир Путін знищить все.

Путін, звичайно, хотів захопити Харків, тому що для нього це великий символ. Харків — одна зі столиць України, тому має велике символічне значення. Але Україна готова перешкодити планам Росії щодо завоювання. Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося, — підкреслив глава держави. Поширити

При цьому він визнав, що останні масовані атаки злочинної армії РФ по об’єктах електрогенерації в Україні виявились успішними.

Зеленський скаржиться на нестачу систем протиповітряної оборони. На його думку, це ще більше розпалює Путіна.