Байден может принять участие в Саммите мира в Швейцарии
Категория
Политика
Дата публикации

Байден может принять участие в Саммите мира в Швейцарии

Джо Байден
Читати українською
Источник:  online.ua

Президент США Джо Байден может принять участие в запланированном Саммите мира в Швейцарии, посвященном урегулированию развязанной Россией преступной войны против Украины.

Что известно о вероятном участии Байдена в Саммите мира по Украине

По информации журналистов издания NZZ, Байден намерен принять участие в мирном саммите в Швейцарии по урегулированию развязанной Россией войны против Украины.

В настоящее время президент Байден не подтвердил свое участие в американской делегации, сообщила пресс-секретарь посольства США в Берне.

Однако шансы на приезд Байдена выросли.

Он должен принять участие в саммите G7 в Италии непосредственно перед запланированной конференцией по Украине.

Зеленский о важности помощи от США и рисках дальнейшего развития войны

В интервью журналистам BILD президент Владимир Зеленский отметил, что, если Украина не получит пакет помощи от США, кремлевский диктатор Владимир Путин уничтожит все.

Путин, конечно, хотел захватить Харьков, потому что для него это большой символ. Харьков — одна из столиц Украины, потому имеет большое символическое значение. Но Украина готова помешать планам России по завоеванию. Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло, подчеркнул глава государства.

При этом он признал, что последние массированные атаки преступной армии РФ по объектам электрогенерации в Украине оказались успешными.

Зеленский жалуется на нехватку систем противовоздушной обороны. По его мнению, это еще больше разжигает Путина.

Путин понимает только силу. Он чувствует себя животным: если ты не сможешь оградить себя, он разрушит еще больше. Потому что его желание захватить всю Украину. Он убьет многих людей. Большинство людей не уйдут, поэтому он убьет многих из них. Как это будет смотреться? Крови будет много. Будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч, — предупреждает Зеленский.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон хочет пригласить Путина на саммит G20, но есть условие
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Чего Украине ждать от нового саммита НАТО — ответ Блинкена
Блинкен
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Журналисты Bloomberg назвали сроки проведения Саммита мира в Швейцарии
Флаги стран ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?