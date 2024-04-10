Президент США Джо Байден может принять участие в запланированном Саммите мира в Швейцарии, посвященном урегулированию развязанной Россией преступной войны против Украины.

Что известно о вероятном участии Байдена в Саммите мира по Украине

По информации журналистов издания NZZ, Байден намерен принять участие в мирном саммите в Швейцарии по урегулированию развязанной Россией войны против Украины.

В настоящее время президент Байден не подтвердил свое участие в американской делегации, сообщила пресс-секретарь посольства США в Берне.

Однако шансы на приезд Байдена выросли.

Он должен принять участие в саммите G7 в Италии непосредственно перед запланированной конференцией по Украине.

Зеленский о важности помощи от США и рисках дальнейшего развития войны

В интервью журналистам BILD президент Владимир Зеленский отметил, что, если Украина не получит пакет помощи от США, кремлевский диктатор Владимир Путин уничтожит все.

Путин, конечно, хотел захватить Харьков, потому что для него это большой символ. Харьков — одна из столиц Украины, потому имеет большое символическое значение. Но Украина готова помешать планам России по завоеванию. Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло, подчеркнул глава государства. Поделиться

При этом он признал, что последние массированные атаки преступной армии РФ по объектам электрогенерации в Украине оказались успешными.

Зеленский жалуется на нехватку систем противовоздушной обороны. По его мнению, это еще больше разжигает Путина.