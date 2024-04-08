Журналисты Bloomberg назвали сроки проведения Саммита мира в Швейцарии

Журналисты издания Bloomberg со ссылкой на собственные источники отмечают, что Швейцария планирует провести саммит, посвященный украинской "формуле мира" в середине июня.

Что известно о подготовке Швейцарии к проведению Саммита мира

Ожидается, что участие в саммите должно принять около 80-100 стран.

Предварительные сроки проведения саммита 16-17 июня.

Сейчас, как отмечают журналисты издания, ключевые разногласия заключаются в том, будет ли Китай участвовать в переговорах по миру в Украине.

Собеседники издания отмечают, что участие Китая будет иметь решающее значение, чтобы инициатива Швейцарии действительно позволила обратить на себя внимание большинства ведущих стран.

Союзники Украины считают присутствие Китая важным для успеха встречи с учетом влияния, которое, по их словам, Пекин оказывает на Москву, — объясняют авторы материала. Поделиться

По словам одного из представителей МИД Швейцарии, дата и место проведения конференции пока не определены.

Кого еще хотят видеть на Саммите мира в Швейцарии

Кроме перспектив Украины, России и Европы важно также прислушаться к Глобальному Югу, который сыграет ключевую роль в конечном включении России в этот процесс. Вот почему мы находимся в тесном контакте с Китаем, Индией, Бразилией, Южной Африкой и Саудовской Аравией, — объясняют в МИД Швейцарии. Поделиться

До сих пор Пекин присутствовал только на одной встрече советников по национальной безопасности, целью которой было заложить основу для этого саммита.

Также указывается, что несколько стран настаивают на участии России, но Киев сначала хочет достичь широкого соглашения по ключевым принципам "формулы мира", прежде чем взаимодействовать с Москвой.