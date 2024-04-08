Журналісти Bloomberg назвали терміни проведення Саміту миру у Швейцарії
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Журналісти Bloomberg назвали терміни проведення Саміту миру у Швейцарії

Прапори країн ЄС
Джерело:  Bloomberg

Журналісти видання Bloomberg із посиланням на власні джерела зазначають, шо Швейцарія планує провести саміт, присвячений українській “формулі миру” в середині червня.

Що відомо про підготовку Швейцарії до проведення Саміту миру

Очікується, що участь у саміті мають взяти близько 80-100 країн.

Попередні терміни проведення саміту 16-17 червня.

Наразі, як зазначають журналісти видання, ключові розбіжності полягають у тому, чи братиме Китай участь у переговорах щодо миру в Україні.

Співрозмовники видання зазначають, що участь Китаю матиме вирішальне значення, аби ініціатива Швейцарії дійсно дозволила звернути на себе увагу більшості провідних країн.

Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі з огляду на вплив, який, за їхніми словами, Пекін чинить на Москву, — пояснюють автори матеріалу.

За словами одного з представників МЗС Швейцарії, дата і місце проведення конференції поки не визначені.

Кого ще хочуть бачити на Саміті миру у Швейцарії

Крім перспектив України, Росії та Європи, важливо також прислухатися до Глобального Півдня, який зіграє ключову роль у кінцевому включенні Росії в цей процес. Ось чому ми перебуваємо в тісному контакті з Китаєм, Індією, Бразилією, Південною Африкою і Саудівською Аравією, — пояснюють в МЗС Швейцарії.

Досі Пекін був присутній тільки на одній зустрічі радників з національної безпеки, метою якої було закласти основу для цього саміту.

Також вказується, що кілька країн наполягають на участі Росії, але Київ спочатку хоче досягти широкої угоди щодо ключових принципів "формули миру", перш ніж взаємодіяти з Москвою.

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