У Байдена ведуть непублічні переговори зі спікером Джонсоном щодо допомоги Україні

Що відомо про переговори Байдена з Джонсоном

Помічники президента США Джо Байдена намагаються непублічно переконати спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування пакет допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів.

За словами двох чиновників адміністрації, Білий дім підтримував контакт із офісом Джонсона щодо допомоги Україні протягом двотижневих канікул у Конгресі.

За інформацією джерела, Байден зі своєю командою прагнули дати Джонсону перепочинок, оскільки він очолює "примхливі" збори Республіканської партії з більшістю, що постійно скорочується.

В адміністрації сподіваються, що їхній підхід може призвести до просування Конгресу з пакету допомоги пізніше цього місяця, — зазначає видання. Поширити

Як виглядає цей пакет наразі невідомо.

Допомога США Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що голосування у Палаті представників США щодо допомоги Україні навряд чи відбудеться щонайменше до середини квітня, а можливо, і пізніше, оскільки спікер Майк Джонсон все ще шукає шляхи пом'якшення опозиції з боку радикальних республіканців.

Нагадаємо, Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких — можливе виділення допомоги у кредит.

Перед цим голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер висловив упевненість, що допомога Україні матиме "переважну підтримку" після повернення Конгресу до роботи 9 квітня, підкресливши обіцянку Джонсона зробити фінансування України пріоритетом після канікул.