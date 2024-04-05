У Байдена ведут непубличные переговоры со спикером Джонсоном о помощи Украине

Что известно о переговорах Байдена с Джонсоном

Помощники президента США Джо Байдена пытаются непублично убедить спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести на голосование пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов.

По словам двух чиновников администрации, Белый дом поддерживал контакт с офисом Джонсона о помощи Украине в течение двухнедельных каникул в Конгрессе.

По информации источника, Байден со своей командой стремились дать Джонсону передышку, поскольку он возглавляет "капризное" собрание Республиканской партии с постоянно сокращающимся большинством.

В администрации надеются, что их подход может привести к продвижению Конгресса из пакета помощи позже этого месяца, – отмечает издание. Поделиться

Как выглядит этот пакет, пока неизвестно.

Помощь США Украине

Ранее СМИ сообщили, что голосование в Палате представителей США о помощи Украине вряд ли состоится, по меньшей мере, до середины апреля, а возможно и позже, поскольку спикер Майк Джонсон все еще ищет пути смягчения оппозиции со стороны радикальных республиканцев.

Напомним, Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых возможно выделение помощи в кредит.

Перед этим глава Комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер выразил уверенность, что помощь Украине будет "преимущественной поддержкой" после возвращения Конгресса к работе 9 апреля, подчеркнув обещание Джонсона сделать финансирование Украины приоритетом после каникул.