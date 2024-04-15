Суд над Трампом. В Нью-Йорке выбирают присяжных для процесса

15 апреля начинается отбор присяжных в судебном процессе в Нью-Йорке над бывшим президентом США Дональдом Трампом, обвиняемым в фальсификации деловой документации, с целью скрыть платежи, осуществленные для посвящения вероятных внебрачных отношений.

Трампа будут судить за подкуп порнозвезды

Трамп является первым бывшим лидером США, когда-либо представавшим перед уголовными обвинениями и угрозой заключения, если его признают виновным.

Об этом пишет "Голос Америки".

Вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии на выборах в ноябре займет место подсудимого во время судебного разбирательства, которое может длиться четыре дня в неделю в течение следующих полутора месяцев. Он может выступить на собственную защиту в зависимости от того, какой подход изберут он и его адвокаты в ответ на доказательства, представленные прокурором.

Трамп, возглавлявший исполнительную власть США с начала 2017 года по январь 2021 года, неоднократно критиковал судебное дело против себя. На прошлой неделе он посетовал на своей платформе Truth Social:

Такого в нашей стране еще не бывало. В понедельник я буду вынужден сидеть с кляпом в роте перед очень конфликтным и коррумпированным судьей, чья ненависть ко мне не имеет предела. Дональд Трамп Экс-президент США

Поскольку он должен присутствовать в суде, рассмотрение дела почти наверняка ограничит участие 77-летнего кандидата в событиях предвыборной кампании. Он пытается взять Белый дом у президента-демократа Джо Байдена, победившего его на выборах 2020 года, хотя Трамп до сих пор неправдиво утверждает, что у него украли еще один четырехлетний срок из-за нарушения правил голосования.

Трампа обвиняют в сокрытии выплаты 130 тыс долл порнозвезде Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года, чтобы она не говорила публично об одной ночной встрече с ним на турнире по гольфу для знаменитостей десять лет назад и менее чем через четыре месяца после того, как супруга Трампа Мелания родила их сын Беррон.

Во второй части обвинительного акта утверждается, что Карен Макдугал, бывшая модель журнала "Плейбой", говорит, что имела многомесячный роман с Трампом и получила 150 тыс долл от издателя таблоида, купившего права на ее историю, а затем, по настоянию Трампа, удалил статью.

Трамп отрицает оба романа и все 34 обвинения, выдвинутые ему по делу в Нью-Йорке, включая то, что он приказал своему бывшему политическому агенту и посреднику, Майклу Коэну, осужденному за ложные показания, осуществить платеж Дэниелс, а затем возместил ему 2017 — первого года своего президентства. Ежемесячные выплаты Коэну в деловой отчетности Трампа были обозначены как юридические расходы. Поделиться

Каждое из обвинений предусматривает возможный четырехлетний срок заключения, хотя Трамп наверняка обжалует любое обвинительное заключение и приговор.

Дело в Нью-Йорке является одним из четырех беспрецедентных уголовных обвинений, выдвинутых Трампу, в общей сложности охватывающих 88 обвинений, все из которых он отрицает.

Некоторые юридические аналитики считают дело о сокрытии платежей наименее серьезным из четырех дел, в которых он фигурирует. Но, возможно, это единственное дело, которое будет рассмотрено в суде до выборов 5 ноября.

Ожидается, что Сторми Дэниелс, настоящее имя которой Стефани Клиффорд, также даст показания, и вдобавок МакДагал, возможно, тоже будет свидетельствовать. Поделиться

Суд запретил Трампу публично высказываться об участниках процесса

26 марта суд в Нью-Йорке запретил экс-президенту США Дональду Трампу публично озвучивать комментарии по поводу свидетелей, прокуроров, сотрудников суда и присяжных в будущем уголовном процессе по подкупу порнозвезды Сторми Дэниэлс за молчание

Судья Хуан Мерчан принял соответствующее постановление на следующий день после того, как в понедельник, 25 марта, назначил начало судебного процесса на 15 апреля, отклонив требование защиты отложить его до лета.

Учитывая, что мы приближаемся к судебному разбирательству, несомненно, ожидаемый риск причинения вреда в настоящее время имеет первостепенное значение. Поделиться

При этом ключевой свидетель по делу бывший адвокат Трампа Майкл Коэн сомневается, что тот будет выполнять приказ.