Суд над Трампом. У Нью-Йорку обирають присяжних для процесу

15 квітня розпочинається відбір присяжних у судовому процесі у Нью-Йорку над колишнім президентом США Дональдом Трампом, якого звинувачують у фальсифікації ділової документації, з метою приховати платежі, здійснені задля втаємничення ймовірних позашлюбних стосунків.

Трампа судитимуть за підкуп порнозірки

Трамп є першим колишнім лідером США, який коли-небудь поставав перед кримінальними звинуваченнями та загрозою ув'язнення, якщо його визнають винним.

Про це пише “Голос Америки”.

Ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії на виборах в листопаді займе місце підсудного під час судового розгляду, який може тривати чотири дні на тиждень протягом наступних півтора місяця. Він може виступити на власний захист, залежно від того, який підхід оберуть він та його адвокати у відповідь на докази, представлені прокурором.

Трамп, який очолював виконавчу владу США від початку 2017 року до січня 2021 року, неодноразово критикував судову справу проти себе. Минулого тижня він поскаржився на своїй платформі Truth Social:

Такого в нашій країні ще не траплялося. У понеділок я буду змушений сидіти З КЛЯПОМ У РОТІ перед ДУЖЕ КОНФЛІКТНИМ І КОРУМПОВАНИМ СУДДЕЮ, чия ненависть до мене не має меж. Дональд Трамп Експрезидент США

Оскільки він повинен бути присутнім в суді, розгляд справи майже напевно обмежить участь 77-річного кандидата в подіях передвиборчої кампанії. Він намагається перебрати Білий дім у президента-демократа Джо Байдена, який переміг його на виборах 2020 року, хоча Трамп досі неправдиво стверджує, що в нього вкрали ще один чотирирічний термін через порушення правил голосування.

Трампа звинувачують у приховуванні виплати 130 тис доларів порнозірці Стормі Деніелс напередодні виборів 2016 року, щоб вона не говорила публічно про одну нічну зустріч із ним на турнірі з гольфу для знаменитостей десять років назад і менш ніж через чотири місяці після того, як дружина Трампа Меланія народила їхнього сина Беррона.

У другій частині обвинувального акту стверджується, що Карен Макдугал, колишня модель журналу "Плейбой", каже, що мала багатомісячний роман із Трампом і отримала 150 тис дол від видавця таблоїда, який купив права на її історію, а потім, за наполяганням Трампа, вилучив статтю.

Трамп заперечує обидва романи та всі 34 звинувачення, висунуті йому у справі в Нью-Йорку, включно з тим, що він наказав своєму колишньому політичному агенту і посереднику, Майклу Коену, засудженому за неправдиві свідчення, здійснити платіж Деніелс, а потім відшкодував йому кошти протягом 2017 — першого року свого президентства. Щомісячні виплати Коену в діловій звітності Трампа було позначено як юридичні витрати. Поширити

Кожне зі звинувачень передбачає можливий чотирирічний термін ув'язнення, хоча Трамп напевно оскаржить будь-який обвинувальний висновок і вирок.

Справа в Нью-Йорку є одним із чотирьох безпрецедентних кримінальних обвинувачень, висунутих Трампу, які загалом охоплюють 88 звинувачень, усі з яких він заперечує.

Деякі юридичні аналітики вважають справу про приховування платежів найменш серйозною з чотирьох справ, в яких він фігурує. Але, можливо, це єдина справа, яку розглянуть в суді до виборів 5 листопада.

Очікується, що Стормі Деніелс, справжнє ім'я якої Стефані Кліффорд, також дасть свідчення, і на додаток МакДагал, можливо, теж свідчитиме. Поширити

Суд заборонив Трампу публічно висловлюватися про учасників процесу

26 березня суд у Нью-Йорку заборонив експрезиденту США Дональду Трампу публічно озвучувати коментарі щодо свідків, прокурорів, співробітників суду та присяжних у майбутньому кримінальному процесі щодо підкупу порнозірки Стормі Деніель за мовчання

Зазначається, що суддя Хуан Мерчан ухвалив відповідну постанову наступного дня після того, як у понеділок, 25 березня, призначив початок судового процесу на 15 квітня, відхиливши вимогу захисту відкласти його до літа.

З огляду на те, що ми наближаємося до судового розгляду, безсумнівно, очікуваний ризик заподіяння шкоди нині має першорядне значення. Поширити

При цьому ключовий свідок у справі, колишній адвокат Трампа Майкл Коен сумнівається, що той виконуватиме наказ.