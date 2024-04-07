Як насправді Трамп хоче закінчити війну РФ проти України за 24 години — дані WP

Колишній американський лідер Дональд Трамп у приватних бесідах розкрив суть свого “мирного” плану щодо блискавичного завершення російсько-української війни.

Трамп планує зрадити Україну заради припинення бойових дій

Як вдалося дізнатися виданню The Washington Post, ідея ексочільника Білого дому полягає в тому, щоб підштовхнути команду Володимира Зеленського до передачі Криму і прикордонного регіону Донбасу Росії.

Західні аналітики та експерти звертають увагу на те, що цей план став би винагородою для російського диктатора Володимира Путіна і потуранням силовому порушенню міжнародно визнаних кордонів.

На переконання Дональда Трампа, і Київ, і Москва, мовляв, "хочуть зберегти обличчя ти знайти вихід" з ситуації, що склалася.

Ба більше, колишній президент США цинічно бреше, що в деяких частинах України люди хочуть приєднатися до РФ.

Політики з оточення Трампа виступають проти такого плану

Що важливо розуміти, навіть прихильники одіозного республіканця усвідомлюють катастрофічність його нової ідеї завершення війни.

Вони попереджають Трампа про те, що подібний сценарій лише посилить режим кремлівського диктатора та розв’яже йому руки для нових злочинів на міжнародній арені.

Я витрачаю 100% свого часу на розмови з Трампом про Україну… Він повинен заплатити ціну. Він не зможе вийти переможцем, — заявив нещодавно журналістам сенатор Ліндсі Грем. Поширити

За словами спікерки президентської кампанії Трампа Кароліни Левітт, чутки про мирний план експрезидента "походять від неназваних і непоінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться".