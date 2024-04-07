Как Трамп планирует закончить войну РФ против Украины за 24 часа — данные WP

Бывший американский лидер Дональд Трамп в частных беседах раскрыл суть своего "мирного" плана молниеносного завершения российско-украинской войны.
Трамп планирует предать Украину ради прекращения боевых действий
Как удалось узнать изданию The Washington Post, идея экс-главы Белого дома заключается в том, чтобы подтолкнуть команду Владимира Зеленского к передаче Крыма и пограничного региона Донбасса России.
Западные аналитики и эксперты обращают внимание на то, что этот план стал бы вознаграждением для российского диктатора Владимира Путина и попустительством силового нарушения международно признанных границ.
По убеждению Дональда Трампа, и Киев, и Москва, мол, "хотят сохранить лицо и найти выход" из сложившейся ситуации.
Более того, бывший президент США цинично лжет, что в некоторых частях Украины люди хотят присоединиться к РФ.
Политики из окружения Трампа выступают против такого плана
Что важно понимать, даже приверженцы одиозного республиканца осознают катастрофичность его новой идеи завершения войны.
Они предупреждают Трампа о том, что этот сценарий лишь усилит режим кремлевского диктатора и развяжет ему руки для новых преступлений на международной арене.
По словам спикера президентской кампании Трампа Каролины Левитт, слухи о мирном плане экс-президента "идут от неназванных и неосведомленных источников, не имеющих никакого представления о том, что происходит или что произойдет".
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