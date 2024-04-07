Как Трамп планирует закончить войну РФ против Украины за 24 часа — данные WP
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Политика
Дата публикации

Как Трамп планирует закончить войну РФ против Украины за 24 часа — данные WP

Трамп
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Источник:  The Washington Post

Бывший американский лидер Дональд Трамп в частных беседах раскрыл суть своего "мирного" плана молниеносного завершения российско-украинской войны.

Трамп планирует предать Украину ради прекращения боевых действий

Как удалось узнать изданию The Washington Post, идея экс-главы Белого дома заключается в том, чтобы подтолкнуть команду Владимира Зеленского к передаче Крыма и пограничного региона Донбасса России.

Западные аналитики и эксперты обращают внимание на то, что этот план стал бы вознаграждением для российского диктатора Владимира Путина и попустительством силового нарушения международно признанных границ.

По убеждению Дональда Трампа, и Киев, и Москва, мол, "хотят сохранить лицо и найти выход" из сложившейся ситуации.

Более того, бывший президент США цинично лжет, что в некоторых частях Украины люди хотят присоединиться к РФ.

Политики из окружения Трампа выступают против такого плана

Что важно понимать, даже приверженцы одиозного республиканца осознают катастрофичность его новой идеи завершения войны.

Они предупреждают Трампа о том, что этот сценарий лишь усилит режим кремлевского диктатора и развяжет ему руки для новых преступлений на международной арене.

Я трачу 100% в свое время на разговоры с Трампом об Украине… Он должен заплатить цену. Он не сможет выйти победителем, — заявил недавно журналистам сенатор Линдси Грэм.

По словам спикера президентской кампании Трампа Каролины Левитт, слухи о мирном плане экс-президента "идут от неназванных и неосведомленных источников, не имеющих никакого представления о том, что происходит или что произойдет".

Президент Трамп — единственный, кто говорит о прекращении убийств, — сказала она.

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