Бывший глава Белого дома Дональд Трамп публично признал, что для США важна победа Украины в войне. Кроме того, он требует от Европы усилить поддержку Киева.
Трамп хочет, чтобы в ЕС активизировались ради Украины
Республиканец поинтересовался у официального Брюсселя, почему он не может выделять те же или сравнимые деньги, которые вкладывают Соединенные штаты Америки, чтобы помочь Украине на фоне ее войны с Россией.
Следует обратить внимание на то, что это заявление американского политика прозвучало сразу после того, как он встретился с польским лидером Анджеем Дудой и похвалил эту страну.
В центре переговоров сторон было предложение Дуды касательно того, чтобы члены НАТО тратили на оборону не менее 3% своего ВВП, а не 2%, как это предусмотрено действующими правилами.
Что важно понимать, де-факто Дональд Трамп впервые заявил о важности усиления поддержки Украины, хотя и не поддержал законопроект о выделении стране 61 миллиард долларов, за который вскоре должна проголосовать Палата представителей.
Трамп хочет, чтобы Украина получила помощь в виде займа
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп после встречи со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном дал понять, что не возражает против одобрения помощи Украине, однако исключительно в виде "кредита".
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