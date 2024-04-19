Бывший глава Белого дома Дональд Трамп публично признал, что для США важна победа Украины в войне. Кроме того, он требует от Европы усилить поддержку Киева.

Трамп хочет, чтобы в ЕС активизировались ради Украины

Республиканец поинтересовался у официального Брюсселя, почему он не может выделять те же или сравнимые деньги, которые вкладывают Соединенные штаты Америки, чтобы помочь Украине на фоне ее войны с Россией.

Как все соглашаются, украинская выживание и сила должны быть намного важнее для Европы, чем для нас, но это также важно для нас. Двигайся, Европа! Дональд Трамп Экспрезидент США

Следует обратить внимание на то, что это заявление американского политика прозвучало сразу после того, как он встретился с польским лидером Анджеем Дудой и похвалил эту страну.

В центре переговоров сторон было предложение Дуды касательно того, чтобы члены НАТО тратили на оборону не менее 3% своего ВВП, а не 2%, как это предусмотрено действующими правилами.

Что важно понимать, де-факто Дональд Трамп впервые заявил о важности усиления поддержки Украины, хотя и не поддержал законопроект о выделении стране 61 миллиард долларов, за который вскоре должна проголосовать Палата представителей.

Трамп хочет, чтобы Украина получила помощь в виде займа

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп после встречи со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном дал понять, что не возражает против одобрения помощи Украине, однако исключительно в виде "кредита".