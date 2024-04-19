Колишній очільник Білого дому Дональд Трамп публічно визнав, що для США важлива перемога України у війні. Окрім того, він вимагає від Європи посилити свою підтримку Києва.
Трамп хоче, щоб в ЄС активізувалися заради України
Республіканець поцікавився в офіційного Брюсселя, чому він не може виділяли такі ж або порівнянні гроші, які вкладають Сполучені штати Америки, щоб допомогти Україні на тлі її війни з Росією.
Варто звернути увагу на те, що ця заява американського політика пролунала одразу після того, як він зустрівся із польським лідером Анджеєм Дудою і похвалив цю країну.
У центрі переговорів сторін була пропозиція Дуди, щоб члени НАТО витрачали на оборону щонайменше 3% свого ВВП, а не 2%, як це передбачено чинними правилами.
Що важливо розуміти, де-факто Дональд Трамп уперше заявив про важливість посилення підтримки України, хоча й не підтримав законопроєкт про виділення країні 61 мільярда доларів, за який незабаром має проголосувати Палата представників.
Трамп хоче, щоб Україна отримала допомогу у вигляді позики
Колишній очільник Білого дому Дональд Трамп після зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном дав зрозуміти, що не заперечує проти схвалення допомоги Україні, однак лише у вигляді “кредиту”.
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