Трамп висунув Євросоюзу неочікувану вимогу щодо України
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Політика
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Трамп висунув Євросоюзу неочікувану вимогу щодо України

Дональд Трамп
Джерело:  online.ua

Колишній очільник Білого дому Дональд Трамп публічно визнав, що для США важлива перемога України у війні. Окрім того, він вимагає від Європи посилити свою підтримку Києва.

Трамп хоче, щоб в ЄС активізувалися заради України

Республіканець поцікавився в офіційного Брюсселя, чому він не може виділяли такі ж або порівнянні гроші, які вкладають Сполучені штати Америки, щоб допомогти Україні на тлі її війни з Росією.

Як усі погоджуються, українське виживання та сила мають бути набагато важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо для нас. Рухайся, Європо!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Експрезидент США

Варто звернути увагу на те, що ця заява американського політика пролунала одразу після того, як він зустрівся із польським лідером Анджеєм Дудою і похвалив цю країну.

У центрі переговорів сторін була пропозиція Дуди, щоб члени НАТО витрачали на оборону щонайменше 3% свого ВВП, а не 2%, як це передбачено чинними правилами.

Що важливо розуміти, де-факто Дональд Трамп уперше заявив про важливість посилення підтримки України, хоча й не підтримав законопроєкт про виділення країні 61 мільярда доларів, за який незабаром має проголосувати Палата представників.

Трамп хоче, щоб Україна отримала допомогу у вигляді позики

Колишній очільник Білого дому Дональд Трамп після зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном дав зрозуміти, що не заперечує проти схвалення допомоги Україні, однак лише у вигляді “кредиту”.

Зараз ми продовжуємо роздавати подарунки на мільярди і мільярди доларів, і ми дослідимо це питання. Але для мене набагато важливіше, що Європа має активніше долучатися і давати гроші. Вони мають давати щось співмірне. Якщо цього не буде відбуватися, мені буде дуже прикро, тому що їх це стосується набагато більше, ніж нас, — вкотре поскаржився Трамп.

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