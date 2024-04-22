У матеріалі видання The Telegraph із посиланням на західних аналітиків зазначається, що допомога США Україні небезпечно запізнилась, однак все ще зберігається змога зірвати запланований окупаційною армією РФ масштабний літній наступ.

Як допомога від США вплине на перебіг бойових дій в Україні

Автори матеріалу зазначають, що через затримку із схваленням допомоги від США Україна вже втратила людей та території.

Однак надходження допомоги може допомогти Україні зірвати запланований окупаційною армією РФ масштабний наступ влітку.

При цьому аналітики та журналісти вказують, що виділенної США допомоги Україні недостатньо для перемоги у війні.

За словами колишнього військового аташе Великої Британії в Москві та Києві Джона Формана, допомога Вашингтона дозволяє Україні виграти час до проведення президентських виборів в США.

Це дає Україні час до виборів у США в листопаді, можливо, рік. Це дозволяє їм захищатися, але ключова проблема нікуди не поділася. Україна змушена жити зі зброєю в руках, — підкреслює аналітик. Поширити

Виділені США кошти дозволять Україні поповнити необхідні запаси обладнання, однак командування Сил оборони перебуває у скрутному становищі і має зодовільнити свої найнеобхідніші потреби.

Ми очікуємо, що пріоритетом буде артилерія, а також системи протиповітряної оборони і ракети для поповнення запасів, виснажених нещодавніми російськими авіаударами, особливо по енергетичній інфраструктурі України, — припускає директор з військових наук Королівського інституту об'єднаних збройних сил Великої Британії Метью Савілл. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що у командуванні Сил оборони визначили критичні ділянки фронту, які потребують термінового посилення, зокрема, поставками артилерійських боєприпасів.

Мова йде про центральну ділянку східної лінії фронту в районі Часового Яру, що виступає так званим “буфером” на шляху до Слов’янська та Краматорська.

Критичною також є район Куп’янська, який перекриває окупаційній армії РФ шлях у напрямку Харкова.

Чи вирішує допомога від США всі поточні проблеми України

У матеріалі зазначається, що слід очікувати підвищення інтенсивності бойових дій з боку окупаційної армії РФ на всіх ділянках фронту із метою досягнути хоч якихось успіхів, поки українські військові не встигли отримати достатньої кількості артилерійських боєприпасів.

Аналітики підкреслюють, що наразі найбільшим досягненням українських військових, на яке можна розраховувати, стане стабілізація лінії фронту.

Ніхто не має ілюзій, що цієї допомоги буде недостатньо для того, щоб Україна відновила наступ, — зазначається у матеріалі. Поширити

Як вказують аналітики та українські військові, касетні боєприпаси від США мають вирішальне значення для боротьби з масованими атаками російських танків і піхоти, і більш ефективні за 155-мм артилерійські снаряди.

США також мають передати Україні Запчастини для бойових машин "Бредлі" та стволи для гаубиць M777.

Новий пакет допомоги також дає Європі тимчасовий перепочинок для нарощування виробництва авіаційних та артилерійських боєприпасів і пускових установок. Ми повинні побачити помітне зростання європейського промислового виробництва наприкінці осені або взимку, — підкреслив асоційований науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Штефан Гаді. Поширити

Автори матеріалу зазначають, що розв’язана Росією злочинна війна проти України, ймовірно, триватиме ще не один рік.

При цьому політична напруженність, яка сповільнює надання допомоги Україні від США, нікуди не зникла.

Журналісти попереджають, що у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США і збереженні ним поточної політичної позиції, Україна може більше не отримати допомогу Вашингтона.