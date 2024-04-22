В материале The Telegraph со ссылкой на западных аналитиков отмечается, что помощь США Украине опасно опоздала, однако все еще сохраняется возможность сорвать запланированное оккупационной армией РФ масштабное летнее наступление.

Как помощь от США повлияет на ход боевых действий в Украине

Авторы материала отмечают, что из-за задержки с одобрением помощи от США, Украина уже потеряла людей и территории.

Однако поступление помощи может помочь Украине сорвать запланированное оккупационной армией РФ масштабное наступление летом.

При этом аналитики и журналисты указывают, что выделенной США помощи Украине недостаточно для победы в войне.

По словам бывшего военного атташе Великобритании в Москве и Киеве Джона Формана, помощь Вашингтона позволяет Украине выиграть время до проведения президентских выборов в США.

Это дает Украине время до выборов в США в ноябре, возможно год. Это позволяет им защищаться, но ключевая проблема никуда не делась. Украина вынуждена жить с оружием в руках, подчеркивает аналитик. Поделиться

Выделенные США средства позволят Украине пополнить необходимые запасы оборудования, однако командование Сил обороны находится в затруднительном положении и должно удовлетворить свои необходимые потребности.

Мы ожидаем, что приоритетом станет артиллерия, а также системы противовоздушной обороны и ракеты для пополнения запасов, истощенных недавними российскими авиаударами, особенно по энергетической инфраструктуре Украины, — предполагает директор по военным наукам Королевского института объединенных вооруженных сил Великобритании Меть. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что в командовании Сил обороны определили критические участки фронта, нуждающиеся в срочном усилении, в частности, поставкам артиллерийских боеприпасов.

Речь идет о центральном участке восточной линии фронта в районе Временного Яра, который выступает так называемым "буфером" на пути в Славянск и Краматорск.

Критическим также является район Купянска, который перекрывает оккупационной армии РФ путь в направлении Харькова.

Решает ли помощь от США все текущие проблемы Украины

В материале отмечается, что следует ожидать повышения интенсивности боевых действий со стороны оккупационной армии РФ на всех участках фронта с целью достичь хоть каких-либо успехов, пока украинские военные не успели получить достаточное количество артиллерийских боеприпасов.

Аналитики подчеркивают, что наибольшим достижением украинских военных, на которое можно рассчитывать, станет стабилизация линии фронта.

Никто не питает иллюзий, что этой помощи будет недостаточно для того, чтобы Украина возобновила наступление, — отмечается в материале. Поделиться

Как указывают аналитики и украинские военные, кассетные боеприпасы от США имеют решающее значение для борьбы с массированными атаками российских танков и пехоты, и более эффективны 155-мм артиллерийские снаряды.

США также передать Украине Запчасти для боевых машин "Брэдли" и стволы для гаубиц M777.

Новый пакет помощи также предоставляет Европе временную передышку для наращивания производства авиационных и артиллерийских боеприпасов и пусковых установок. Мы должны увидеть заметный рост европейского промышленного производства в конце осени или зимой, подчеркнул ассоциированный научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Штефан Гади. Поделиться

Авторы материала отмечают, что развязанная Россией преступная война против Украины, вероятно, продлится еще не один год.

При этом политическая напряженность, замедляющая оказание помощи Украине от США, никуда не исчезла.

Журналисты предупреждают, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и сохранении им текущей политической позиции Украина может больше не получить помощь Вашингтона.