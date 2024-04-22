США готують розширений пакет допомоги Україні — Politico
Категорія
Політика
Дата публікації

США готують розширений пакет допомоги Україні — Politico

Військова допомога Україні
Джерело:  Politico

За інформацією журналістів видання із посиланням на американських посадовців, США готують ширший ніж зазвичай пакет військової допомоги Україні. 

Що відомо про вміст нового пакету військової допомоги Україні від США

Журналісти видання із посиланням на двох американських посадовців зазначають, що у Білому домі планують включити до нового пакета військової допомоги Україні не тільки артилерійські боєприпаси і ракети, а також бронетехніку.

Окрім цього до пакету увійдуть необхідні Україні артилерійські системи та засоби ППО.

У Міноборони США все ще роблять останні штрихи до потенційного нового траншу, але вони хочуть, щоб він був готовий незабаром після того, як президент Джо Байден підпише законопроєкт про надання десятків мільярдів доларів додаткової допомоги Києву, — підкреслили співрозмовники видання.

Журналісти видання зазначають, що розмірами цей пакет значно перевищуватиме останній, надісланий Україні у розмірі 300 млн доларів.

Автори матеріалу припускають, що, скоріш за все, українські військові отримають бойові машини Bradley.

Окрім цього, як підкреслюють співрозмовники видання, це можуть бути старі Хаммери" і бронетранспортери M113, а також ракети.

У Пентагоні відмовились давати якісь коментарі з цього приводу.

Що відомо про переговори України щодо отримання ППО від партнерів

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, наразі Україна веде переговори із партнерами щодо отримання 4 систем ЗРК Patriot.

Міністр підкреслив, що конкретику буде озвучено після прийняття відповідних рішень.

Завдання міністрів — готувати рішення. І зараз у розробці, я говорив три минулого тижня, але сьогодні у мене остання розмова була і я розумію, що у нас є на радарі чотири конкретні батареї, якщо йдеться про Patriot. Ведуться переговори між нами та відповідними країнами та США, — пояснив Кулеба.

Кулеба наголосив, що зараз завдання полягає у тому, щоб прискорити ухвалення відповідних рішень.

Такі рішення будуть, я не сумніваюся. І це є позитивним для України результатом, — зазначив глава МЗС.

За його словами, питання ППО було ключовим під час розмови президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом.

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