Президент Володимир Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Конгресу США у рамках візиту конгресменів до Києва та обговорив із конгресменами потреби України в озброєннях.
Що відомо про зустріч Зеленського із конгресменами
Зазначимо, що у понеділок, 22 квітня, до України прибула двопартійна делегація Конгресу США у складі членів Палати представників Тома Кейна, Білла Кітінга, Мадлен Дін та Натаніеля Морана.
Глава держави висловив вдячність американським конгресменам за підтримку проекту з фінансування допомоги Україні.
Зеленський зазначив, що у рамках зустрічі обговорив із конгресменами макрофінансову підтримку та військову допомогу.
Зокрема, обговорювались питання:
артилерійських снарядів;
ракет далекого радіусу дії;
засобів РЕБ;
дронів;
бойової авіації;
підтримки розвитку оборонної промисловості.
Також під час переговорів сторони обговорили конфіскацію російських активів, підтримку вступу України до НАТО, гарантії безпеки, формулу миру та участь США у саміті світу.
Що кажуть конгресмени про терміни надходження озброєнь від США до України
Як зазначає видання “РБК-Україна” із посиланням на представників Конгресу США Томаса Кейна та Білла Кітінга, Україна отримає допомогу від США раніше, ніж можна очікувати.
Кейн пояснив, що низка осіб в США та в Україні знають, якими будуть кілька наступних військових пакетів після остаточного схвалення допомоги.
Кейн зазначив, що частина допомоги Україні може бути діставлена протягом кількох днів, а для переміщення іншої може знадобитись до одного тижня.
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