Президент Володимир Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Конгресу США у рамках візиту конгресменів до Києва та обговорив із конгресменами потреби України в озброєннях.

Що відомо про зустріч Зеленського із конгресменами

Зазначимо, що у понеділок, 22 квітня, до України прибула двопартійна делегація Конгресу США у складі членів Палати представників Тома Кейна, Білла Кітінга, Мадлен Дін та Натаніеля Морана.

Глава держави висловив вдячність американським конгресменам за підтримку проекту з фінансування допомоги Україні.

Народ України розраховував на це рішення. Ми раді, що США залишаються з Україною, що ви залишаєтеся нашим основним потужним союзником, — підкреслив президент. Поширити

Зеленський зазначив, що у рамках зустрічі обговорив із конгресменами макрофінансову підтримку та військову допомогу.

Зокрема, обговорювались питання:

артилерійських снарядів;

ракет далекого радіусу дії;

засобів РЕБ;

дронів;

бойової авіації;

підтримки розвитку оборонної промисловості.

Також під час переговорів сторони обговорили конфіскацію російських активів, підтримку вступу України до НАТО, гарантії безпеки, формулу миру та участь США у саміті світу.

Що кажуть конгресмени про терміни надходження озброєнь від США до України

Як зазначає видання “РБК-Україна” із посиланням на представників Конгресу США Томаса Кейна та Білла Кітінга, Україна отримає допомогу від США раніше, ніж можна очікувати.

Кейн пояснив, що низка осіб в США та в Україні знають, якими будуть кілька наступних військових пакетів після остаточного схвалення допомоги.

Є люди як в цій країні, так і у Сполучених Штатах, які знають, що буде включено до цих пакетів. У нас є гарантії як у Сполучених Штатах, так і в цій країні, що люди зможуть дуже-дуже швидко використовувати матеріали, які надіслали. Я б сказав, що щодо питання часу це відбудеться раніше, ніж будь-хто може подумати. Сьогодні зранку ми зустрілися з 82-ю повітряно-десантною дивізією, ми говорили з нашими людьми. Вони готувалися до цього. Вони просто не чекають. Вони були готові, і зброя, яку ми отримаємо тут, прибуде сюди швидше, ніж, я думаю, будь-яка армія змогла б мобілізуватися, щоб доставити їх сюди, — запевнив конгресмен. Поширити

Кейн зазначив, що частина допомоги Україні може бути діставлена протягом кількох днів, а для переміщення іншої може знадобитись до одного тижня.