Зеленський провів переговори з Байденом щодо військової допомоги Україні — перші деталі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. Останній запевнив, що негайно підпише закон про допомогу Україні, коли його схвалить Сенат.

Що обговорили Зеленський та Байден

Розмова відбулася за підсумками голосування за допомогу Україні у розмірі майже 61 млрд дол в Палаті представників Конгресу США.

Я вдячний Джо Байдену за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський також повідомив, що відзначив двопартійну підтримку законопроєкту та особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса.

Інше рішення Палати представників — дозволити конфіскацію російських активів — посилає потужний сигнал усім нашим партнерам. Поширити

Президент розповів Байдену про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб.

Зокрема, про удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до розмови. Це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя. Поширити

Глави держав обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Зеленський отримав запевнення Байдена, що він буде швидким та потужним і посилить українські протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності.

Також обговорили підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру.

Following the vote in the US House of Representatives, I spoke with @POTUS Joe Biden, who assured me that he will sign the bill immediately as soon as it is approved by the Senate.



I appreciate President Biden's unwavering support for Ukraine and true global leadership.



I also… pic.twitter.com/liRv0iTf6O — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2024

Пакет допомоги Україні від США

20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про надання Україні фінансової підтримки на суму понад 60 млрд дол.

Загалом "за" допомогу Україні проголосували 311, "проти" — 111, "утримались" — 8.

Тепер це питання має розглянути американський Сенат, що має відбутися 23 квітня, і потім підписати президент США Джо Байден.

Куди витратять 60,84 млрд дол допомоги Україні: