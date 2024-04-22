Зеленський провів переговори з Байденом щодо військової допомоги Україні — перші деталі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. Останній запевнив, що негайно підпише закон про допомогу Україні, коли його схвалить Сенат.
Що обговорили Зеленський та Байден
Розмова відбулася за підсумками голосування за допомогу Україні у розмірі майже 61 млрд дол в Палаті представників Конгресу США.
Зеленський також повідомив, що відзначив двопартійну підтримку законопроєкту та особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса.
Президент розповів Байдену про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб.
Глави держав обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Зеленський отримав запевнення Байдена, що він буде швидким та потужним і посилить українські протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності.
Також обговорили підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру.
Пакет допомоги Україні від США
20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про надання Україні фінансової підтримки на суму понад 60 млрд дол.
Загалом "за" допомогу Україні проголосували 311, "проти" — 111, "утримались" — 8.
Тепер це питання має розглянути американський Сенат, що має відбутися 23 квітня, і потім підписати президент США Джо Байден.
Куди витратять 60,84 млрд дол допомоги Україні:
23,2 млрд дол — залишиться в США та буде витрачена на поповнення американських запасів.
13,8 млрд дол — на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України;
11,3 млрд дол — на поточні військові операції США в Європі;
7,85 млрд доларів кредиту прямої фінансової допомоги державному бюджету України.
26 млн дол — на продовження нагляду та підзвітності за допомогою, що надається Україні.
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