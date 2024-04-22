Зеленский провел переговоры с Байденом по военной помощи Украине — первые детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Последний заверил, что немедленно подпишет закон о помощи Украине, когда его одобрит Сенат.
Что обсудили Зеленский и Байден
Разговор состоялся по итогам голосования за помощь Украине в размере почти 61 млрд долл. в Палате представителей Конгресса США.
Зеленский также сообщил, что отметил двухпартийную поддержку законопроекта и личную роль спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джеффриса.
Президент рассказал Байдену о российском воздушном терроре тысячами ракет, дронов и бомб.
Главы государств обсудили первый пакет оборонной помощи при принятии закона. Зеленский заверил Байдена, что он будет быстрым и мощным и усилит украинские противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские способности.
Также обсудили подписание двустороннего соглашения о безопасности и подготовку к предстоящему Саммиту мира.
Пакет помощи Украине от США
20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект о предоставлении Украине финансовой поддержки на сумму более 60 млрд дол.
В целом "за" помощь Украине проголосовали 311, "против" — 111, "воздержались" — 8.
Теперь этот вопрос должен рассмотреть предстоящий 23 апреля американский Сенат и затем подписать президент США Джо Байден.
Куда потратят 60,84 млрд долл. помощи Украине:
23,2 млрд долл. — останется в США и будет потрачена на пополнение американских запасов.
13,8 млрд долл. — на закупку передовых систем вооружений, оборонной продукции и оборонных услуг для Украины;
11,3 млрд долл. — на текущие военные операции США в Европе;
26 млн долл. — на продолжение надзора и подотчетности с помощью Украины.
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