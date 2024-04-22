Зеленский провел переговоры с Байденом по военной помощи Украине — первые детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Последний заверил, что немедленно подпишет закон о помощи Украине, когда его одобрит Сенат.

Что обсудили Зеленский и Байден

Разговор состоялся по итогам голосования за помощь Украине в размере почти 61 млрд долл. в Палате представителей Конгресса США.

Я благодарен Джо Байдену за неослабевшую поддержку Украины и за подлинное глобальное лидерство. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский также сообщил, что отметил двухпартийную поддержку законопроекта и личную роль спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джеффриса.

Другое решение Палаты представителей — разрешить конфискацию российских активов — посылает мощный сигнал всем нашим партнерам. Поделиться

Президент рассказал Байдену о российском воздушном терроре тысячами ракет, дронов и бомб.

В частности, об ударе по харьковской телебашне буквально за несколько минут до разговора. Это ясное намерение России сделать город непригодным для жизни. Поделиться

Главы государств обсудили первый пакет оборонной помощи при принятии закона. Зеленский заверил Байдена, что он будет быстрым и мощным и усилит украинские противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские способности.

Также обсудили подписание двустороннего соглашения о безопасности и подготовку к предстоящему Саммиту мира.

Following the vote in the US House of Representatives, I spoke with @POTUS Joe Biden, who assured me that he will sign the bill immediately as soon as it is approved by the Senate.



I appreciate President Biden's unwavering support for Ukraine and true global leadership.



I also… pic.twitter.com/liRv0iTf6O — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2024

Пакет помощи Украине от США

20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект о предоставлении Украине финансовой поддержки на сумму более 60 млрд дол.

В целом "за" помощь Украине проголосовали 311, "против" — 111, "воздержались" — 8.

Теперь этот вопрос должен рассмотреть предстоящий 23 апреля американский Сенат и затем подписать президент США Джо Байден.

Куда потратят 60,84 млрд долл. помощи Украине: