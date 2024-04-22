Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналісту Хьюго Декрипту відповів на ініціативу лідера Франції Еммануеля Макрона щодо відправки західних військових в Україну і назвав можливі варіанти.
Як західні військові можуть діяти у разі відправки в Україну
За словами президента, французький лідер вже озвучував кілька пропозицій, серед яких, тренувальна місія НАТО в Україні, створення підземних хабів для ремонту пошкодженої західної техніки, розміщення військових НАТО на українському кордоні.
Однак Зеленський підкреслив, що не чув від Еммануеля Макрона пропозицій щодо безпосереднього введення військ НАТО в Україну.
Глава держави пояснив, що пропозиція щодо тренувальної місії НАТО в Україні передбачає прибуття військових інструкторів для тренування військовослужбовців ЗСУ.
За його словами, це дозволить не витрачати час на відправку українських військових до тієї ж Франції для проведення тренувань, а потім час на повернення додому.
За його словами, таким чином Україна могла б зберегти близько двох місяців.
Як ще західні військові могли б допомогти Україні
Глава держави також підтримав ініціативу з розміщення французьких військових на українському кордоні.
Глава держави зазначив, що вже обговорив із президентом Франції низку питань з приводу задіяння західних військових на території України, однак конкретних домовленностей досягнуто не було.
Зеленський нагадав, що Макрон обіцяв здійснити візит до України, тоді, ймовірно, і можна буде порушити ці питання.
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