Зеленський відповів Макрону щодо відправки західних військових в Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський відповів Макрону щодо відправки західних військових в Україну

Володимир Зеленський
Джерело:  online.ua

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналісту Хьюго Декрипту відповів на ініціативу лідера Франції Еммануеля Макрона щодо відправки західних військових в Україну і назвав можливі варіанти. 

Як західні військові можуть діяти у разі відправки в Україну

За словами президента, французький лідер вже озвучував кілька пропозицій, серед яких, тренувальна місія НАТО в Україні, створення підземних хабів для ремонту пошкодженої західної техніки, розміщення військових НАТО на українському кордоні.

Однак Зеленський підкреслив, що не чув від Еммануеля Макрона пропозицій щодо безпосереднього введення військ НАТО в Україну.

Глава держави пояснив, що пропозиція щодо тренувальної місії НАТО в Україні передбачає прибуття військових інструкторів для тренування військовослужбовців ЗСУ.

За його словами, це дозволить не витрачати час на відправку українських військових до тієї ж Франції для проведення тренувань, а потім час на повернення додому.

За його словами, таким чином Україна могла б зберегти близько двох місяців.

Як ще західні військові могли б допомогти Україні

Коли ми обговорюємо з Еммануелем — давай нам швидко побудуємо хаби по ремонту нашої техніки сучасної, принаймні тієї техніки, яку ти відправляв — артилерійські системи "Цезар", легкі танки AMX-30 тощо. І не будемо знову таки витрачати місяці, щоб відправити до Франції або до будь-якої країни, яка розташована ближче. Але з усім тим витрачаємо дуже багато часу, — пояснює Зеленський.

Глава держави також підтримав ініціативу з розміщення французьких військових на українському кордоні.

Ці три пункти — я тільки за, і тут немає ніяких питань. Якщо французькі "джети" можуть з французькими пілотами захищати небо Ізраїля, то чому тоді французькі літаки не можуть захищати небо України. Але й у будь-якому випадку такі ініціативи треба, щоб вони йшли від того, від кого залежить рішення, — зазначив Зеленський.

Глава держави зазначив, що вже обговорив із президентом Франції низку питань з приводу задіяння західних військових на території України, однак конкретних домовленностей досягнуто не було.

Зеленський нагадав, що Макрон обіцяв здійснити візит до України, тоді, ймовірно, і можна буде порушити ці питання.

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