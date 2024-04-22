Президент Володимир Зеленський скептично поставився до ініціативи лідера Франції Еммануеля Макрона щодо досягнення перемир'я в Україні на час проведення Олімпійських ігор у Парижі.
Зеленський не вірить у тимчасове перемир’я із Росією
Макрон у нещодавній заяві зазначив, що має намір працювати над досягненням домовленності щодо тимчасового припинення бойових дій у розв’язаній Росією війні проти України, а також на Близькому Сході на час проведення Олімпійських ігор у Парижі.
На його думку, це відповідає одній з ключових цілей Олімпіади — зміцнення миру через спорт.
Однак президент Володимир Зеленський зазначив, що не вірить у можливість досягнення таких домовленностей.
Глава держави нагадав, що схожа ситуація вже була після підписання Мінських угод.
Тоді теж були домовленості щодо періоду cease-fire. Однак навіть тоді були люди, які стріляли по українських військових.
Зеленський щодо захисту західними країнами Ізраїлю від атак Ірану
Глава держави підкреслив, що із початком кризи на Близькому Сході всі західні політики та медіа відвернули свою увагу від України.
Президент підкреслив, що на тлі кризи на Близькому Сході і відкритої конфронтації між Ізраїлем та Іраном світ став приділяти значно менше уваги Україні.
Зеленський пояснив, що якщо суспільство менше реагує, то й менша відповідальність у політичних лідерів, отже, може бути і зменшена допомога.
Президент також підкреслив, що внаслідок атаки Ірану на Ізраїль не обійшлось, на жаль, без загиблих, однак їхня кількість невелика, і це в будь-якому разі заслуговує на співчуття.
При цьому глава держави наголосив, що союзники прийшли на допомогу Ізраїлю, хоча він і не є членом НАТО.
Також Зеленський заявив, що не бачив дуже серйозного і потужного документу між Францією та Ізраїлем, як наприклад між США та Ізраїлем, або подібного документу між Ізраїлем і НАТО.
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