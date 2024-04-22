Президент Володимир Зеленський скептично поставився до ініціативи лідера Франції Еммануеля Макрона щодо досягнення перемир'я в Україні на час проведення Олімпійських ігор у Парижі.

Зеленський не вірить у тимчасове перемир’я із Росією

Макрон у нещодавній заяві зазначив, що має намір працювати над досягненням домовленності щодо тимчасового припинення бойових дій у розв’язаній Росією війні проти України, а також на Близькому Сході на час проведення Олімпійських ігор у Парижі.

На його думку, це відповідає одній з ключових цілей Олімпіади — зміцнення миру через спорт.

Однак президент Володимир Зеленський зазначив, що не вірить у можливість досягнення таких домовленностей.

Я в це не вірю з Росією. Я не вірю не в цей формат перемир'я в цілому, я не вірю в будь-який формат перемир'я з Російською Федерацією. Еммануель це знає, він сам свідок цього, ми разом були в Нормандському форматі. Ми разом проходили весь цей мінський процес. Франція, Німеччина, Україна — ми всі є живими свідками, не по книжках, а ми живі свідки, що замороженого конфлікту з Росією не буває. Це питання для перегрупування Росією і надання їм ще додаткових сил, щоб потім знищувати нас. Ми це проходили, — підкреслив Зеленський. Поширити

Глава держави нагадав, що схожа ситуація вже була після підписання Мінських угод.

Тоді теж були домовленості щодо періоду cease-fire. Однак навіть тоді були люди, які стріляли по українських військових.

Вони тренували своїх снайперів, які проходили і щодня вбивали наших людей. Це з доказами все є. Емануель все це знає. Вони просто виходили на полювання. По телефонних перехопленнях, які були від нашої розвідки, ми все це чули. У них заходила група 20-30 спеціалістів, які кілька місяців поспіль щоденно вбивали наших людей, хоча був cease-fire. Снайперськими пострілами. Тобто для Путіна не існує ніякого перемир'я, ніякої Олімпіади, ніяких авторитетів, — пояснює Зеленський. Поширити

Зеленський щодо захисту західними країнами Ізраїлю від атак Ірану

Глава держави підкреслив, що із початком кризи на Близькому Сході всі західні політики та медіа відвернули свою увагу від України.

Давайте будемо відвертими, воно сьогодні в більшості своїй дивиться на те, що відбувається в Ізраїлі, Газа, загалом Middle East, — підкреслив Зеленський. Поширити

Президент підкреслив, що на тлі кризи на Близькому Сході і відкритої конфронтації між Ізраїлем та Іраном світ став приділяти значно менше уваги Україні.

Зеленський пояснив, що якщо суспільство менше реагує, то й менша відповідальність у політичних лідерів, отже, може бути і зменшена допомога.

Ну і якщо чесно я так між нами в шоці від того, що сталося після ударів Ірану по Ізраїлю. Я в шоці як спрацювали союзники. Спочатку це була дуже позитивна реакція, — зізнається глава держави. Поширити

Президент також підкреслив, що внаслідок атаки Ірану на Ізраїль не обійшлось, на жаль, без загиблих, однак їхня кількість невелика, і це в будь-якому разі заслуговує на співчуття.

При цьому глава держави наголосив, що союзники прийшли на допомогу Ізраїлю, хоча він і не є членом НАТО.

Також Зеленський заявив, що не бачив дуже серйозного і потужного документу між Францією та Ізраїлем, як наприклад між США та Ізраїлем, або подібного документу між Ізраїлем і НАТО.