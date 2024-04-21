Patriot та F-16 терміново потрібні саме на фронті в Україні — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Patriot та F-16 терміново потрібні саме на фронті в Україні — Зеленський

Офіс Президента України
Зеленський

Patriot є системами протиповітряної оборони лише тоді, коли діють, і вони зараз потрібні українцям для відсічі російській агресії, як ніколи раніше.

Зеленський закликав країни-партнери якнайшвидше надати Україні обіцяне озброєння

Patriot та F-16 приносять користь тільки на полі бою.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський.

«Петріоти» є системами ППО тільки коли діють – захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання. Сучасні винищувачі потрібні саме там, де сучасність проходить випробування й де вирішується, чи будуть діти й онуки теперішніх поколінь жити в мирі та безпеці. Демократичний світ має всі сили, щоб подолати російський терор.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він закликав партнерів "не боятись власної сили й дійсно допомагати захищати життя".

«Петріоти» потрібні зараз у руках українців. Сучасні винищувачі потрібні в українському небі. Російські ракети та іранські «шахеди» повинні програти, щоб ніколи й ніде руїни не виграли у життя.

На його переконання, ефективно протидіяти терору можна лише разом.

І я дякую кожній країні, кожному лідеру, які вже це розуміють. Дякую всім, хто проявляє лідерство в допомозі Україні!

Україні потрібні додаткові системи ППО

Президент України Володимир Зеленський під час термінового засідання Ради Україна – НАТО заявив, що для оборони Україні потрібно ще щонайменше сім систем Patriot чи подібних систем ППО.

Німеччина закликала Європейський Союз і НАТО якнайшвидше посилити протиповітряну оборону України. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус і міністр закордонних справ Анналена Бербок започаткували спільну ініціативу та закликали треті країни переглянути свої можливості.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 18 квітня запропонував викупити системи протиповітряної оборони Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть самостійно надавати Україні.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Нідерланди не єдина держава, яка готова просто зараз викупити батарею ППО Patriot для подальшої передачі Україні.

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