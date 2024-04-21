Patriot та F-16 терміново потрібні саме на фронті в Україні — Зеленський

Patriot є системами протиповітряної оборони лише тоді, коли діють, і вони зараз потрібні українцям для відсічі російській агресії, як ніколи раніше.

Зеленський закликав країни-партнери якнайшвидше надати Україні обіцяне озброєння

Patriot та F-16 приносять користь тільки на полі бою.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський.

«Петріоти» є системами ППО тільки коли діють – захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання. Сучасні винищувачі потрібні саме там, де сучасність проходить випробування й де вирішується, чи будуть діти й онуки теперішніх поколінь жити в мирі та безпеці. Демократичний світ має всі сили, щоб подолати російський терор. Володимир Зеленський Президент України

Він закликав партнерів "не боятись власної сили й дійсно допомагати захищати життя".

«Петріоти» потрібні зараз у руках українців. Сучасні винищувачі потрібні в українському небі. Російські ракети та іранські «шахеди» повинні програти, щоб ніколи й ніде руїни не виграли у життя.

На його переконання, ефективно протидіяти терору можна лише разом.

І я дякую кожній країні, кожному лідеру, які вже це розуміють. Дякую всім, хто проявляє лідерство в допомозі Україні! Поширити

Україні потрібні додаткові системи ППО

Президент України Володимир Зеленський під час термінового засідання Ради Україна – НАТО заявив, що для оборони Україні потрібно ще щонайменше сім систем Patriot чи подібних систем ППО.

Німеччина закликала Європейський Союз і НАТО якнайшвидше посилити протиповітряну оборону України. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус і міністр закордонних справ Анналена Бербок започаткували спільну ініціативу та закликали треті країни переглянути свої можливості. Поширити

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 18 квітня запропонував викупити системи протиповітряної оборони Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть самостійно надавати Україні.