Patriot та F-16 терміново потрібні саме на фронті в Україні — Зеленський

Patriot є системами протиповітряної оборони лише тоді, коли діють, і вони зараз потрібні українцям для відсічі російській агресії, як ніколи раніше.
Зеленський закликав країни-партнери якнайшвидше надати Україні обіцяне озброєння
Patriot та F-16 приносять користь тільки на полі бою.
На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський.
Він закликав партнерів "не боятись власної сили й дійсно допомагати захищати життя".
«Петріоти» потрібні зараз у руках українців. Сучасні винищувачі потрібні в українському небі. Російські ракети та іранські «шахеди» повинні програти, щоб ніколи й ніде руїни не виграли у життя.
На його переконання, ефективно протидіяти терору можна лише разом.
Україні потрібні додаткові системи ППО
Президент України Володимир Зеленський під час термінового засідання Ради Україна – НАТО заявив, що для оборони Україні потрібно ще щонайменше сім систем Patriot чи подібних систем ППО.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 18 квітня запропонував викупити системи протиповітряної оборони Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть самостійно надавати Україні.
Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Нідерланди не єдина держава, яка готова просто зараз викупити батарею ППО Patriot для подальшої передачі Україні.
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