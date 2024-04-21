Patriot и F-16 срочно нужны именно на фронте в Украине — Зеленский

Patriot являются системами противовоздушной обороны только тогда, когда действуют, и они сейчас нужны украинцам для отпора российской агрессии, как никогда раньше.
Зеленский призвал страны-партнеры как можно быстрее предоставить Украине обещанное вооружение
Patriot и F-16 приносят пользу только на поле боя.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Он призвал партнеров "не бояться своей силы и действительно помогать защищать жизнь".
«Патриоты» сейчас нужны в руках украинцев. Современные истребители требуются в украинском небе. Российские ракеты и иранские «шахеды» должны проиграть, чтобы никогда и нигде руины не выиграли у жизни.
По его убеждению, эффективно противодействовать террору можно только вместе.
Украине нужны дополнительные системы ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский во время срочного заседания Совета Украина-НАТО заявил, что для обороны Украине нужно еще не менее семи систем Patriot или подобных систем ПВО.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 18 апреля предложил выкупить системы противовоздушной обороны Patriot у имеющих их стран, но не желающих самостоятельно предоставлять Украине.
В то же время, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Нидерланды не единственное государство, которое готово прямо сейчас выкупить батарею ПВО Patriot для дальнейшей передачи Украине.
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