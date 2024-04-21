Patriot и F-16 срочно нужны именно на фронте в Украине — Зеленский

Patriot являются системами противовоздушной обороны только тогда, когда действуют, и они сейчас нужны украинцам для отпора российской агрессии, как никогда раньше.

Зеленский призвал страны-партнеры как можно быстрее предоставить Украине обещанное вооружение

Patriot и F-16 приносят пользу только на поле боя.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Патриоты» являются системами ПВО только когда действуют — защищают жизнь, а не стоят без движения где-нибудь на базах хранения. Современные истребители нужны именно там, где современность проходит испытание и решается, будут ли дети и внуки нынешних поколений жить в мире и безопасности. У демократического мира есть все силы, чтобы преодолеть российский террор. Владимир Зеленский Президент Украины

Он призвал партнеров "не бояться своей силы и действительно помогать защищать жизнь".

«Патриоты» сейчас нужны в руках украинцев. Современные истребители требуются в украинском небе. Российские ракеты и иранские «шахеды» должны проиграть, чтобы никогда и нигде руины не выиграли у жизни.

По его убеждению, эффективно противодействовать террору можно только вместе.

И я благодарю каждую страну, каждого лидера, которые уже это понимают. Спасибо всем, кто проявляет лидерство в помощи Украине! Поделиться

Украине нужны дополнительные системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский во время срочного заседания Совета Украина-НАТО заявил, что для обороны Украине нужно еще не менее семи систем Patriot или подобных систем ПВО.

Германия призвала Европейский Союз и НАТО как можно быстрее усилить противовоздушную оборону Украины. Министр обороны ФРГ Борис Писториус и министр иностранных дел Анналена Бербок положили начало совместной инициативе и призвали третьи страны пересмотреть свои возможности. Поделиться

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 18 апреля предложил выкупить системы противовоздушной обороны Patriot у имеющих их стран, но не желающих самостоятельно предоставлять Украине.