Президент Владимир Зеленский скептически отнесся к инициативе лидера Франции Эммануэля Макрона по достижению перемирия в Украине во время проведения Олимпийских игр в Париже.
Зеленский не верит во временное перемирие с Россией
Макрон в недавнем заявлении отметил, что намерен работать над достижением договоренности о временном прекращении боевых действий в развязанной Россией войне против Украины, а также на Ближнем Востоке во время проведения Олимпийских игр в Париже.
По его мнению, это соответствует одной из ключевых целей Олимпиады — укреплению мира через спорт.
Однако президент Владимир Зеленский отметил, что не верит в возможность достижения подобных договоренностей.
Глава государства напомнил, что похожая ситуация уже после подписания Минских соглашений.
Тогда тоже были договоренности по периоду cease-fire. Однако даже тогда были люди, которые стреляли по украинским военным.
Зеленский по защите западных стран Израиля от атак Ирана
Глава государства подчеркнул, что с началом кризиса на Ближнем Востоке все западные политики и медиа отвлекли внимание от Украины.
Президент подчеркнул, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке и открытой конфронтации между Израилем и Ираном мир стал уделять гораздо меньше внимания Украине.
Зеленский объяснил, что если общество меньше реагирует, то и меньшая ответственность у политических лидеров, значит, может быть и уменьшена помощь.
Президент также подчеркнул, что в результате атаки Ирана на Израиль не обошлось, к сожалению, без погибших, однако их количество невелико, и это в любом случае заслуживает сострадания.
При этом глава государства подчеркнул, что союзники пришли на помощь Израилю, хотя он не является членом НАТО.
Также Зеленский заявил, что не видел очень серьезного и мощного документа между Францией и Израилем, например между США и Израилем, или подобного документа между Израилем и НАТО.
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