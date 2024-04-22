Президент Владимир Зеленский скептически отнесся к инициативе лидера Франции Эммануэля Макрона по достижению перемирия в Украине во время проведения Олимпийских игр в Париже.

Зеленский не верит во временное перемирие с Россией

Макрон в недавнем заявлении отметил, что намерен работать над достижением договоренности о временном прекращении боевых действий в развязанной Россией войне против Украины, а также на Ближнем Востоке во время проведения Олимпийских игр в Париже.

По его мнению, это соответствует одной из ключевых целей Олимпиады — укреплению мира через спорт.

Однако президент Владимир Зеленский отметил, что не верит в возможность достижения подобных договоренностей.

Я в это не верю в Россию. Я не верю не в этот формат перемирия в целом, я не верю в какой-либо формат перемирия с Российской Федерацией. Эммануэль это знает, он сам свидетель, мы вместе были в Нормандском формате. Мы вместе проходили весь минский процесс. Франция, Германия, Украина — мы все живые свидетели, не по книгам, а мы живые свидетели, что замороженного конфликта с Россией не бывает. Это вопрос для перегруппировки Россией и предоставления им еще дополнительных сил, чтобы потом уничтожать нас. Мы это проходили, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Глава государства напомнил, что похожая ситуация уже после подписания Минских соглашений.

Тогда тоже были договоренности по периоду cease-fire. Однако даже тогда были люди, которые стреляли по украинским военным.

Они тренировали своих снайперов, которые проходили и каждый день убивали наших людей. Это с поличным все есть. Эммануэль все это знает. Они просто выходили на охоту. По телефонным перехватам, которые были от нашей разведки, мы все это слышали. В них заходила группа 20-30 специалистов, несколько месяцев подряд ежедневно убивавших наших людей, хотя был cease-fire. Снайперские выстрелы. То есть, для Путина не существует никакого перемирия, никакой Олимпиады, никаких авторитетов, — объясняет Зеленский. Поделиться

Зеленский по защите западных стран Израиля от атак Ирана

Глава государства подчеркнул, что с началом кризиса на Ближнем Востоке все западные политики и медиа отвлекли внимание от Украины.

Давайте будем откровенны, оно сегодня в большинстве своем смотрит на происходящее в Израиле, Газа, в целом Middle East, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Президент подчеркнул, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке и открытой конфронтации между Израилем и Ираном мир стал уделять гораздо меньше внимания Украине.

Зеленский объяснил, что если общество меньше реагирует, то и меньшая ответственность у политических лидеров, значит, может быть и уменьшена помощь.

Ну и если честно я так между нами в шоке от случившегося после ударов Ирана по Израилю. Я в шоке как сработали союзники. Сначала это была очень положительная реакция, — признается глава государства. Поделиться

Президент также подчеркнул, что в результате атаки Ирана на Израиль не обошлось, к сожалению, без погибших, однако их количество невелико, и это в любом случае заслуживает сострадания.

При этом глава государства подчеркнул, что союзники пришли на помощь Израилю, хотя он не является членом НАТО.

Также Зеленский заявил, что не видел очень серьезного и мощного документа между Францией и Израилем, например между США и Израилем, или подобного документа между Израилем и НАТО.