Зеленский оценил инициативу Макрона по перемирию в Украине во время Олимпиады
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский оценил инициативу Макрона по перемирию в Украине во время Олимпиады

Владимир Зеленский
Читати українською
Источник:  online.ua

Президент Владимир Зеленский скептически отнесся к инициативе лидера Франции Эммануэля Макрона по достижению перемирия в Украине во время проведения Олимпийских игр в Париже.

Зеленский не верит во временное перемирие с Россией

Макрон в недавнем заявлении отметил, что намерен работать над достижением договоренности о временном прекращении боевых действий в развязанной Россией войне против Украины, а также на Ближнем Востоке во время проведения Олимпийских игр в Париже.

По его мнению, это соответствует одной из ключевых целей Олимпиады — укреплению мира через спорт.

Однако президент Владимир Зеленский отметил, что не верит в возможность достижения подобных договоренностей.

Я в это не верю в Россию. Я не верю не в этот формат перемирия в целом, я не верю в какой-либо формат перемирия с Российской Федерацией. Эммануэль это знает, он сам свидетель, мы вместе были в Нормандском формате. Мы вместе проходили весь минский процесс. Франция, Германия, Украина — мы все живые свидетели, не по книгам, а мы живые свидетели, что замороженного конфликта с Россией не бывает. Это вопрос для перегруппировки Россией и предоставления им еще дополнительных сил, чтобы потом уничтожать нас. Мы это проходили, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства напомнил, что похожая ситуация уже после подписания Минских соглашений.

Тогда тоже были договоренности по периоду cease-fire. Однако даже тогда были люди, которые стреляли по украинским военным.

Они тренировали своих снайперов, которые проходили и каждый день убивали наших людей. Это с поличным все есть. Эммануэль все это знает. Они просто выходили на охоту. По телефонным перехватам, которые были от нашей разведки, мы все это слышали. В них заходила группа 20-30 специалистов, несколько месяцев подряд ежедневно убивавших наших людей, хотя был cease-fire. Снайперские выстрелы. То есть, для Путина не существует никакого перемирия, никакой Олимпиады, никаких авторитетов, — объясняет Зеленский.

Зеленский по защите западных стран Израиля от атак Ирана

Глава государства подчеркнул, что с началом кризиса на Ближнем Востоке все западные политики и медиа отвлекли внимание от Украины.

Давайте будем откровенны, оно сегодня в большинстве своем смотрит на происходящее в Израиле, Газа, в целом Middle East, — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке и открытой конфронтации между Израилем и Ираном мир стал уделять гораздо меньше внимания Украине.

Зеленский объяснил, что если общество меньше реагирует, то и меньшая ответственность у политических лидеров, значит, может быть и уменьшена помощь.

Ну и если честно я так между нами в шоке от случившегося после ударов Ирана по Израилю. Я в шоке как сработали союзники. Сначала это была очень положительная реакция, — признается глава государства.

Президент также подчеркнул, что в результате атаки Ирана на Израиль не обошлось, к сожалению, без погибших, однако их количество невелико, и это в любом случае заслуживает сострадания.

При этом глава государства подчеркнул, что союзники пришли на помощь Израилю, хотя он не является членом НАТО.

Также Зеленский заявил, что не видел очень серьезного и мощного документа между Францией и Израилем, например между США и Израилем, или подобного документа между Израилем и НАТО.

То есть, мы просто увидели как армии, пилоты и оружие нескольких союзнических государств уничтожило 99% всего того, что летело на голову израильтянам из Ирана. Вот что мы увидели с вами. И почему я был в шоке, а именно потому: что не так с нами? Что не так с украинцами? — спрашивает президент.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский назвал пять ключевых потребностей Украины
Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Patriot и F-16 срочно нужны именно на фронте в Украине — Зеленский
Офис Президента Украины
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский назвал сроки начала контрнаступления РФ на фронте в Украине
Офис Президента Украины
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?