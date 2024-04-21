Зеленский назвал сроки начала контрнаступления РФ на фронте в Украине

Россия хочет к так называемому "дню победы" 9 мая захватить Часов Яр в Донецкой области. Если украинские войска устоят, то планы России начать контрнаступление в июне будут разбиты.
Россия будет контрнаступать в июне — Зеленский
РФ запланировала наступление в Украине к началу лета 2024 года.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News.
По словам Зеленского, сегодня украинским бойцам, которые держат оборону в том направлении, не хватает нужного вооружения. Потому он рассчитывает на помощь от США.
Я совсем недавно был в регионе, говорил с бойцами. Бойцами не хватает техники, чтобы бороться с российскими дронами-разведчиками, корректирующими артиллерийский огонь России, а также не хватает артиллерийских снарядов.
Зеленский призвал страны-партнеры как можно быстрее предоставить Украине обещанное вооружение
Patriot и F-16 приносят пользу только на поле боя.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Он призвал партнеров "не бояться своей силы и действительно помогать защищать жизнь".
«Петриоты» сейчас нужны в руках украинцев. Современные истребители требуются в украинском небе. Российские ракеты и иранские «шахеды» должны проиграть, чтобы никогда и нигде развалины не выиграли в жизнь.
По его убеждению, эффективно противодействовать террору можно только вместе.
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