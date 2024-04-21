Зеленский назвал сроки начала контрнаступления РФ на фронте в Украине

Россия хочет к так называемому "дню победы" 9 мая захватить Часов Яр в Донецкой области. Если украинские войска устоят, то планы России начать контрнаступление в июне будут разбиты.

Россия будет контрнаступать в июне — Зеленский

РФ запланировала наступление в Украине к началу лета 2024 года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News.

Россия хочет до 1 июня мобилизовать 300 тыс. бойцов. Мы к этому готовимся. До 9 мая Россия рассчитывает на востоке Украины занять Времен Яр... Я рассчитываю, что мы устоим, что поступит оружие вовремя, и мы сможем отбить врага, а затем разбить планы РФ по полномасштабным контрнаступательным действиям в июне. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Зеленского, сегодня украинским бойцам, которые держат оборону в том направлении, не хватает нужного вооружения. Потому он рассчитывает на помощь от США.

Я совсем недавно был в регионе, говорил с бойцами. Бойцами не хватает техники, чтобы бороться с российскими дронами-разведчиками, корректирующими артиллерийский огонь России, а также не хватает артиллерийских снарядов.

Зеленский призвал страны-партнеры как можно быстрее предоставить Украине обещанное вооружение

Patriot и F-16 приносят пользу только на поле боя.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Петриоты» являются системами ПВО, только когда действуют — защищают жизнь, а не стоят без движения где-то на базах хранения. Современные истребители нужны именно там, где современность проходит испытание и решается, будут ли дети и внуки нынешних поколений жить в мире и безопасности. У демократического мира есть все силы, чтобы преодолеть российский террор. Поделиться

Он призвал партнеров "не бояться своей силы и действительно помогать защищать жизнь".

«Петриоты» сейчас нужны в руках украинцев. Современные истребители требуются в украинском небе. Российские ракеты и иранские «шахеды» должны проиграть, чтобы никогда и нигде развалины не выиграли в жизнь.

По его убеждению, эффективно противодействовать террору можно только вместе.