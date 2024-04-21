Зеленський назвав терміни початку контрнаступу РФ на фронті в Україні

Росія хоче до так званого "дня перемоги" 9 травня захопити Часів Яр в Донецькій області. Якщо українські війська встоять, то плани Росії почати контрнаступ в червні будуть розбиті.

Росія контрнаступатиме у червні — Зеленський

РФ запланувала наступ в Україні на початок літа 2024 року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю для NBC News.

Росія хоче до 1 червня мобілізувати 300 тис бійців. Ми до цього готуємось. До 9 травня Росія розраховує на сході України зайняти Часів Яр... Я розраховую, що ми вистоїмо, що надійде зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, а потім розбити плани РФ щодо повномасштабних контрнаступальних дій в червні. Володимир Зеленський Президент України

За словами Зеленського, сьогодні українським бійцям, які тримають оборону на тому напрямку, не вистачає потрібного озброєння. Тому він розраховує на допомогу від США.

Я нещодавно був в регіоні, говорив з бійцями. Бійцями не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які коригують артилерійський вогонь Росії, а також не вистачає артилерійських снарядів.

Зеленський закликав країни-партнери якнайшвидше надати Україні обіцяне озброєння

Patriot та F-16 приносять користь тільки на полі бою.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський.

«Петріоти» є системами ППО тільки коли діють — захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання. Сучасні винищувачі потрібні саме там, де сучасність проходить випробування й де вирішується, чи будуть діти й онуки теперішніх поколінь жити в мирі та безпеці. Демократичний світ має всі сили, щоб подолати російський терор. Поширити

Він закликав партнерів "не боятись власної сили й дійсно допомагати захищати життя".

«Петріоти» потрібні зараз у руках українців. Сучасні винищувачі потрібні в українському небі. Російські ракети та іранські «шахеди» повинні програти, щоб ніколи й ніде руїни не виграли у життя.

На його переконання, ефективно протидіяти терору можна лише разом.