Зеленський назвав терміни початку контрнаступу РФ на фронті в Україні

Росія хоче до так званого "дня перемоги" 9 травня захопити Часів Яр в Донецькій області. Якщо українські війська встоять, то плани Росії почати контрнаступ в червні будуть розбиті.
Росія контрнаступатиме у червні — Зеленський
РФ запланувала наступ в Україні на початок літа 2024 року.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю для NBC News.
За словами Зеленського, сьогодні українським бійцям, які тримають оборону на тому напрямку, не вистачає потрібного озброєння. Тому він розраховує на допомогу від США.
Я нещодавно був в регіоні, говорив з бійцями. Бійцями не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які коригують артилерійський вогонь Росії, а також не вистачає артилерійських снарядів.
Зеленський закликав країни-партнери якнайшвидше надати Україні обіцяне озброєння
Patriot та F-16 приносять користь тільки на полі бою.
На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський.
Він закликав партнерів "не боятись власної сили й дійсно допомагати захищати життя".
«Петріоти» потрібні зараз у руках українців. Сучасні винищувачі потрібні в українському небі. Російські ракети та іранські «шахеди» повинні програти, щоб ніколи й ніде руїни не виграли у життя.
На його переконання, ефективно протидіяти терору можна лише разом.
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