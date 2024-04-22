Зеленський вручив ордени Героям України та родинам загиблих військових
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський вручив ордени Героям України та родинам загиблих військових

Офіс Президента України
Президент вітає героїв

Президент України Володимир Зеленський під час урочистої церемонії нагородив найвищими державними нагородами - орденами "Золота Зірка" військових, яким присвоєно звання Героя України та сім'ям загиблих Героїв.

Кому вручили нагороду "Золота Зірка"

Глава держави підкреслив, що Україна продовжує боротьбу за свою свободу та незалежність, і ця боротьба надихає весь світ. 

Він подякував родинам полеглих воїнів за їхню хоробрість та мужність, а також сержантам та офіцерам, які дбають про солдатів на фронті. 

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників України. 

Ордени "Золота Зірка" посмертно присвоєно: 

  • Старшому лейтенанту Фаресу Недалю Аль Шамі. Під його командуванням підрозділ звільнив Бучу та Гостомель, знищив три БМД ворога. Він також брав участь у деблокуванні Харкова. 12 травня 2022 року загинув у бою під час нападу ДРГ. 

  • Молодшому сержанту Дмитру Гранчару. Захищав Запоріжжя, Миколаївщину та Херсонщину. 7 жовтня 2022 року його танк потрапив у засідку, але екіпажу вдалося знищити БТР та БМП. Дмитро загинув від влучання боєприпасу. 

  • Молодшому сержанту Назару Небожинському. 30 березня 2022 року під час штурму на Чернігівщині потрапив у засідку трьох БМП. Завдяки своїй самовідданості знищив усі три бронемашини та екіпажі, рятуючи особовий склад, але сам загинув від останнього пострілу. 

Герої, які назавжди вписали свої імена в історію України: 

  • Старший сержант Іван Павлишин з 2014 року захищав рідну землю. Під час виконання завдання біля Бахмута знищив ворожий спостережний пост, давши можливість піхоті зайняти позиції окупантів. Загинув у бою від ворожого артобстрілу. 

  • Старший лейтенант Руслан Прус. У травні 2023 року замінив побратима, який через стан здоров'я не зміг виконати бойове завдання. Під час бою біля Бахмута зазнав фатальних травм від ворожого обстрілу. 

  • Лейтенант медичної служби Владислав Титаренко — протягом війни врятував сотні життів, надаючи допомогу пораненим на полі бою. 5 серпня 2023 року загинув під час авіаудару ворога по передовій хірургічній групі, до кінця виконуючи свій обов'язок. 

Світ обрав підтримку України, бо Україна сама бореться й робить це справді сміливо. Сьогодні ми відзначаємо найвищими нагородами нашої держави, найвищими бойовими відзнаками людей, які є джерелом цієї хоробрості, які звільняли нашу землю, відбивали українські позиції, рятували своїх побратимів та знищували окупанта. Ми відзначаємо людей, які гідні всеукраїнської вдячності.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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