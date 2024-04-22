Президент України Володимир Зеленський під час урочистої церемонії нагородив найвищими державними нагородами - орденами "Золота Зірка" військових, яким присвоєно звання Героя України та сім'ям загиблих Героїв.

Кому вручили нагороду "Золота Зірка"

Глава держави підкреслив, що Україна продовжує боротьбу за свою свободу та незалежність, і ця боротьба надихає весь світ.

Він подякував родинам полеглих воїнів за їхню хоробрість та мужність, а також сержантам та офіцерам, які дбають про солдатів на фронті.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників України.

Ордени "Золота Зірка" посмертно присвоєно:

Старшому лейтенанту Фаресу Недалю Аль Шамі. Під його командуванням підрозділ звільнив Бучу та Гостомель, знищив три БМД ворога. Він також брав участь у деблокуванні Харкова. 12 травня 2022 року загинув у бою під час нападу ДРГ.

Молодшому сержанту Дмитру Гранчару. Захищав Запоріжжя, Миколаївщину та Херсонщину. 7 жовтня 2022 року його танк потрапив у засідку, але екіпажу вдалося знищити БТР та БМП. Дмитро загинув від влучання боєприпасу.

Молодшому сержанту Назару Небожинському. 30 березня 2022 року під час штурму на Чернігівщині потрапив у засідку трьох БМП. Завдяки своїй самовідданості знищив усі три бронемашини та екіпажі, рятуючи особовий склад, але сам загинув від останнього пострілу.

Герої, які назавжди вписали свої імена в історію України: Старший сержант Іван Павлишин з 2014 року захищав рідну землю. Під час виконання завдання біля Бахмута знищив ворожий спостережний пост, давши можливість піхоті зайняти позиції окупантів. Загинув у бою від ворожого артобстрілу.

Старший лейтенант Руслан Прус. У травні 2023 року замінив побратима, який через стан здоров'я не зміг виконати бойове завдання. Під час бою біля Бахмута зазнав фатальних травм від ворожого обстрілу.

Лейтенант медичної служби Владислав Титаренко — протягом війни врятував сотні життів, надаючи допомогу пораненим на полі бою. 5 серпня 2023 року загинув під час авіаудару ворога по передовій хірургічній групі, до кінця виконуючи свій обов'язок.