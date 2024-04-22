Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной церемонии наградил высшими государственными наградами – орденами "Золотая Звезда" военных, которым присвоено звание Героя Украины и семьям погибших Героев.

Кому вручили награду "Золотая Звезда"

Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает борьбу за свою свободу и независимость и эта борьба вдохновляет весь мир.

Он поблагодарил семьи павших воинов за их храбрость и мужество, а также сержантов и офицеров, которые заботятся о солдатах на фронте.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших защитников Украины.

Ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоены:

Старшему лейтенанту Фаресу Недалю Аль Шами. Под его командованием подразделение освободило Бучу и Гостомель, уничтожило три БМД врага. Он также участвовал в освобождении Харькова. 12 мая 2022 года погиб в бою, во время нападения ДРГ.

Младшему сержанту Дмитрию Гранчару. Защищал Запорожье, Николаев и Херсон. 7 октября 2022 года его танк попал в засаду, но экипажу удалось уничтожить БТР и БМП. Дмитрий погиб от попадания боеприпаса.

Младшему сержанту Назару Небожинскому. 30 марта 2022 года во время штурма в Черниговской области попал в засаду трех БМП. Благодаря своей самоотверженности уничтожил все три бронемашины и экипажи, спасая личный состав, но сам погиб от последнего выстрела.

Герои, которые навсегда вписали свои имена в историю Украины:

Старший сержант Иван Павлишин с 2014 защищал родную землю. Во время выполнения задания у Бахмута уничтожил вражеский наблюдательный пост, дав возможность пехоте занять позиции оккупантов. Погиб в бою от вражеского артобстрела.

Старший лейтенант Руслан Прус. В мае 2023 года заменил побратима, который из-за состояния здоровья не смог выполнить боевое задание. Во время боя у Бахмута получил смертельные травмы от вражеского обстрела.

Лейтенант медицинской службы Владислав Титаренко в течение войны спас сотни жизней, оказывая помощь раненым на поле боя. 5 августа 2023 погиб во время авиаудара врага по передовой хирургической группе, до конца исполняя свой долг.