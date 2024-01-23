Зеленский посмертно наградил Амелину, Кривцова, Вакуленко и Кухарского

По случаю Дня Соборности Украины президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил четырех писателей и актеров, погибших из-за вторжения РФ – Викторию Амелину, Максима Кривцова, Владимира Вакуленко и Василия Кухарского.

В Указе говорится, что гражданские и военные списки награждают за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, выраженные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное исполнение профессионального долга.

Орденом «За заслуги» ІІІ степени посмертно наградили писателей Владимира Вакуленко и Викторию Амелину, поэта Максима Кривцова и актера Василия Кухарского.

Виктория Амелина

Украинская писательница и член украинского ПЭН пострадала 27 июня 2023 года во время ракетного удара РФ по Краматорску. Через четыре дня она скончалась в больнице.

Виктория Амелина

Амелина является автором романов «Синдром ноября, или Homo Compatiens», «Дом для Дома», детских книг «Кто-то или Водяное Сердце», «Э-э-истории экскаватора Эки»

С 2022 года она документировала российские военные преступления на деоккупированных территориях. На Изюмщине в Капитоловке она нашла дневник писателя Владимира Вакуленко, убитого россиянами.

Владимир Вакуленко

Украинский писатель погиб на оккупированной Харьковщине между 24 марта и 12 мая 2022 года в результате двух выстрелов, точная дата и обстоятельства неизвестны.

Тело писателя идентифицировали только в ноябре 2022 года, ДНК экспертиза подтвердила, что Владимир является погибшим №319 на Изюмском кладбище.

Владимир Вакуленко

При жизни Вакуленко написал 13 книг, среди них «Папина книга», «Инфаркт для гурманов. Дневник сумасшедшего», «Три заснеженных истории».

В 2003—2006 годах входил в изюмское литературное объединение «Кременец», а в 2005-м был членом константиновского литобъединения «Прометей».

Максим Кривцов

Максим Кривцов — украинский поэт и военный, погибший на фронте 7 января 2024 года.

Участник Революции достоинства, доброволец 2014 года, снова вернулся на фронт в начале полномасштабного вторжения.

Максим Кривцов

Во время войны издан первый и единственный сборник стихов «Стихи из бойницы». По версии украинского ПЭН, это одна из лучших книг украинской поэзии в 2023 году.

Василий Кухарский

Военный и актер в сентябре 2023 года получил тяжелые ранения из-за боевых действий. О его смерти стало известно 7 декабря 2023 года.

Василий Кухарский

С 2008 года Кухарский играл на сцене "Театра на Подоле". Сыграл главную роль в фильме «Максим Оса: золото Песиголовца» по мотивам украинского комикса о казаке Максиме Осу.

В октябре 2022 года фильм вышел в прокат, а в начале 2023 года появился на Netflix.