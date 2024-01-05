Дневник убитого оккупантами писателя Вакуленко напечатают в Канаде
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Культура
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Дневник убитого оккупантами писателя Вакуленко напечатают в Канаде

Владимир Вакуленко
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Источник:  Суспільне. Культура

В издательстве Hashtag (Éditions Hashtag) провинции Квебек (Канада) выйдет перевод дневника Владимира Вакуленко-К. - Premiers Jours D'Occupation. Derniers Jours De Volodymyr ("Я превращаюсь… Дневник оккупации. Избранные стихи").

Книга расстрелянного россиянами писателя Вакуленко выйдет в Канаде

Дневник украинского писателя Владимира Вакуленко смогут прочесть франкоязычные канадцы.

Издательские планы были опубликованы 4 января в соцсетях.

Перевод дневника осуществили Ростислав Немцев и Фелисия Михали. Книга станет первым франкоязычным изданием украинского автора в Канаде. В книжных магазинах она должна появиться с 19 марта.

Я надеюсь, что дневник все же покажет другую сторону московитского нападения на Украину. И это Володино завещание: чтобы больше людей прочитало его дневник. Я попытался его частично выполнить благодаря Фелисии и издательству. А завещания друзей нужно выполнять, – отмечает Ростислав Немцев.

Ранее в издательстве Vivat рассказывали, что первый тираж дневника Вакуленко составил 1500 книг – его раскупили за три недели. Сейчас реализуется уже третий тираж издания.

Мама Владимира Вакуленко, Елена Игнатенко прокомментировала стремительные продажи:

Конечно, меня очень радует, что книгой интересуются, что произведения Владимира – то, что он написал, – хотят читать.

Кроме того Богдан Задура, победитель премии Drahomán Prize 2021, переводит дневник Вакуленко на польский.

Издательство Vivat ведет переговоры с немецкими коллегами. Также есть запросы на радио, в частности, на BBC Radio.

О Владимире Вакуленко

Детский писатель Владимир Вакуленко родился и жил в селе Капитолевка, вблизи Изюма. Вскоре после того, как Харьковщину оккупировали, мужчину похитили. В конце марта пятеро военных русской армии забрали его из дома в том, в чем он был – старой кофточке, джинсах и тапочках. Больше родные его не видели.

В сентябре украинские войска освободили Изюмский район. Тогда же отец писателя выполнил просьбу сына и откопал его рукописный дневник, который спрятал Владимир в саду.

В Изюме украинские правоохранители обнаружили место массового захоронения, где были похоронены около 400 тел. В журнале ритуальной службы, где во время оккупации вели данные об умерших под номером 319 были указаны данные писателя.

У Вакуленко остался несовершеннолетний сын. Ребенок имеет инвалидность и нуждается в помощи. Владимир почти никогда не расставался с сыном.

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