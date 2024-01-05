Дневник убитого оккупантами писателя Вакуленко напечатают в Канаде

В издательстве Hashtag (Éditions Hashtag) провинции Квебек (Канада) выйдет перевод дневника Владимира Вакуленко-К. - Premiers Jours D'Occupation. Derniers Jours De Volodymyr ("Я превращаюсь… Дневник оккупации. Избранные стихи").
Книга расстрелянного россиянами писателя Вакуленко выйдет в Канаде
Дневник украинского писателя Владимира Вакуленко смогут прочесть франкоязычные канадцы.
Издательские планы были опубликованы 4 января в соцсетях.
Перевод дневника осуществили Ростислав Немцев и Фелисия Михали. Книга станет первым франкоязычным изданием украинского автора в Канаде. В книжных магазинах она должна появиться с 19 марта.
Ранее в издательстве Vivat рассказывали, что первый тираж дневника Вакуленко составил 1500 книг – его раскупили за три недели. Сейчас реализуется уже третий тираж издания.
Мама Владимира Вакуленко, Елена Игнатенко прокомментировала стремительные продажи:
Кроме того Богдан Задура, победитель премии Drahomán Prize 2021, переводит дневник Вакуленко на польский.
Издательство Vivat ведет переговоры с немецкими коллегами. Также есть запросы на радио, в частности, на BBC Radio.
О Владимире Вакуленко
Детский писатель Владимир Вакуленко родился и жил в селе Капитолевка, вблизи Изюма. Вскоре после того, как Харьковщину оккупировали, мужчину похитили. В конце марта пятеро военных русской армии забрали его из дома в том, в чем он был – старой кофточке, джинсах и тапочках. Больше родные его не видели.
В сентябре украинские войска освободили Изюмский район. Тогда же отец писателя выполнил просьбу сына и откопал его рукописный дневник, который спрятал Владимир в саду.
В Изюме украинские правоохранители обнаружили место массового захоронения, где были похоронены около 400 тел. В журнале ритуальной службы, где во время оккупации вели данные об умерших под номером 319 были указаны данные писателя.
У Вакуленко остался несовершеннолетний сын. Ребенок имеет инвалидность и нуждается в помощи. Владимир почти никогда не расставался с сыном.
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