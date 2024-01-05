Щоденник вбитого окупантами письменника Вакуленка надрукують у Канаді
Категорія
Культура
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Щоденник вбитого окупантами письменника Вакуленка надрукують у Канаді

Володимир Вакуленко
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Джерело:  Суспільне. Культура

У видавництві Hashtag (Éditions Hashtag) провінції Квебек (Канада) вийде переклад щоденника Володимира Вакуленка-К. — Premiers Jours D'Occupation. Derniers Jours De Volodymyr ("Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші").

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Щоденник українського письменника Володимира Вакуленка зможуть прочитати франкомовні канадці.

Видавничі плани опублікували 4 січня у соцмережах.

Переклад щоденника здійснили Ростислав Нємцев та Фелісія Міхалі. Книжка стане першим франкомовним виданням українського автора в Канаді. У книгарнях вона має зʼявитися з 19 березня.

Я сподіваюсь, що щоденник все ж покаже інший бік московитського нападу на Україну. І це Володін заповіт: щоб якнайбільше людей прочитало його щоденник. Я спробував його частково виконати, завдяки Фелісії та видавництву. А заповіти друзів треба виконувати, – зазначає Ростислав Нємцев.

Раніше у видавництві Vivat розповідали, що перший наклад щоденника Вакуленка становив 1500 книжок – його розкупили його за три тижні. Зараз реалізовують уже третій наклад видання.

Мама Володимира Вакуленка, пані Олена Ігнатенко прокоментувала стрімкі продажі:

Звісно, мене дуже тішить те, що книжкою цікавляться, що твори Володимира – те, що він написав, – хочуть читати.

Крім того Богдан Задура, переможець премії Drahomán Prize 2021, перекладає щоденник Вакуленка польською.

Видавництво Vivat веде перемовини з німецькими колегами. Також є запити на радіо, зокрема на BBC Radio.

Про Володимира Вакуленка

Дитячий письменник Володимир Вакуленко народився і мешкав у селі Капитолівка, поблизу Ізюма. Невдовзі після того, як Харківщину окупували, чоловіка викрали. Наприкінці березня п’ятеро військових російської армії забрали його з дому в тому, в чому він був – старій кофтині, джинсах і капцях. Більше рідні його не бачили.

У вересні українські війська звільнили Ізюмський район. Тоді ж батько письменника виконав прохання сина і відкопав його рукописний щоденник, який Володимир заховав у саду.

В Ізюмі українські правоохоронці знайшли місце масового поховання, де були поховані близько 400 тіл. У журналі ритуальної служби, де під час окупації вели дані про померлих, під номером 319 були вказані дані письменника.

У Вакуленка лишився неповнолітній син. Дитина має інвалідність і потребує допомоги. Володимир майже ніколи не розлучався із сином.

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