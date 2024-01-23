Зеленський посмертно нагородив митців Амеліну, Кривцова, Вакуленка та Кухарського

З нагоди Дня Соборності України президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив чотирьох митців, які загинули через вторгнення РФ — Вікторію Амеліну, Максима Кривцова, Володимира Вакуленка та Василя Кухарського.

В Указі йдеться, що цивільних та військових хі списку нагороджують за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня посмертно нагородили письменників Володимира Вакуленка і Вікторію Амеліну, поета Максима Кривцова й актора Василя Кухарського.

Вікторія Амеліна

Українська письменниця та членкиня Українського ПЕН постраждала 27 червня 2023 року під час ракетного удару РФ по Краматорську. Через чотири дні вона померла у лікарні.

Вікторія Амеліна

Амеліна є авторкою романів «Синдром листопаду, або Homo Compatiens», «Дім для Дома», дитячих книжок «Хтось, або Водяне Серце», «Е-е-есторії екскаватора Еки»

З 2022 року вона документувала російські воєнні злочини на деокупованих територіях. На Ізюмщині в Капитолівці вона знайшла щоденник письменника Володимира Вакуленка, якого вбили росіяни.

Володимир Вакуленко

Український письменник загинув на окупованій Харківщині між 24 березня та 12 травня 2022 внаслідок двох пострілів, точна дата та обставини невідомі.

Тіло письменника ідентифікували лише у листопаді 2022 року, ДНК експертиза підтвердила, що Володимир є загиблим №319 на Ізюмському кладовищі.

Володимир Вакуленко

За життя Вакуленко написав 13 книжок, серед них «Татусева книга», «Інфаркт для ґурманів. Щоденник вар'ята», «Три засніжені історії».

У 2003—2006 роках входив до ізюмського літературного обʼєднання «Кремʼянець», а у 2005-му був членом костянтинівського літобʼєднання «Прометей».

Максим Кривцов

Максим Кривцов — український поет та військовий, який загинув на фронті 7 січня 2024 року.

Учасник Революції гідності, доброволець 2014 року, знову повернувся на фронт на початку повномасштабного вторгнення.

Максим Кривцов

Під час війни вида першу та єдину збірку віршів «Вірші з бійниці». За версією українського ПЕН, це одна з найкращих книжок української поезії у 2023 році

Василь Кухарський

Військовий та актор у вересні 2023 року зазнав важких поранень через бойові дії. Про його смерть стало відомо 7 грудня 2023 року.

Василь Кухарський

З 2008 року Кухарський грав на сцені «Театру на Подолі». Зіграв головну роль у фільмі «Максим Оса: золото Песиголовця» за мотивами українського коміксу про козака Максима Осу.

У жовтні 2022 року фільм вийшов у прокат, а на початку 2023-го зʼявився на Netflix.