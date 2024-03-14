День украинского добровольца. Зеленский наградил бойцов — видео

По случаю Дня украинского добровольца 14 марта президент Владимир Зеленский вручил украинским военнослужащим государственные награды, в частности, орден «Золотая Звезда» Героя Украины.

Награждение украинских добровольцев

Президент поблагодарил каждого украинского солдата и каждого командира, которые сражаются ради Украины, и каждого, кто работает на общую украинскую победу.

Собравшиеся почтили минутой молчания память всех украинских героев разных времен, отдавших свои жизни за Украину.

Зеленский вручил орден «Золотая Звезда»:

Герою Украины, младшему лейтенанту ВСУ Виталию Сукачу, добровольно пошедшему в ряды Вооруженных Сил в 2014 году.

семье павшего Героя Украины, младшего сержанта ВСУ Василия Полищука, который защищал Украину с 2014 года и выполнял боевые задания на востоке страны.

В августе 2022-го, во время наступления врага на Харьковщине, он вывел подчиненный личный состав из-под огня, но получил ранение, несовместимое с жизнью.

семье военнослужащего Национальной гвардии Украины, главного сержанта Вадима Жукова, удостоенного звания Героя Украины посмертно.

Он защищал страну с 2014 года, а с начала полномасштабного вторжения России выполнял боевые задачи в Харьковской и Луганщине, неоднократно отмечался точными выстрелами из гранатомета.

семьи павшего Героя Украины, младшего лейтенанта Павла Трухана, который в феврале 2022 года добровольно вступил в ряды защитников Родины.

Командир пулеметного взвода выполнял задачи на востоке страны. В апреле 2023-го, во время вражеского штурма позиций и обстрела из минометов, военный эвакуировал собратьев и получил ранение, несовместимое с жизнью.

Глава государства наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени старшего лейтенанта Нацгвардии Александра Слюсаря.

Орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены старший лейтенант Владислав Роик и майор Дмитрий Тарасенко из рядов ВСУ, а также капитан Нацгвардии Александр Маляренко.

Президент также вручил военнослужащим ордена «За мужество» ІІІ степени и Даниила Галицкого.

День украинского добровольца

День украинского добровольца отмечается на Украине 14 марта.

В этот день 2014 первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1 БОП НГУ им. Кульчицкого.

День установлен 17 января 2017 Верховной Радой Украины.