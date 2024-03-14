День українського добровольця. Зеленський нагородив бійців — відео

Нагородження українських добровольців

Президент подякував кожному українському солдату та кожному командиру, які б’ються заради України, та кожному, хто працює на спільну українську перемогу.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх українських героїв різних часів, які віддали свої життя за Україну.

Зеленський вручив орден «Золота Зірка»:

Герою України, молодшому лейтенанту ЗСУ Віталію Сукачу, який добровільно пішов до лав Збройних Сил у 2014 році.

родині полеглого Героя України, молодшого сержанта ЗСУ Василя Поліщука, який захищав Україну з 2014 року та виконував бойові завдання на сході країни.

У серпні 2022-го, під час наступу ворога на Харківщині, він вивів підлеглий особовий склад з-під вогню, але зазнав поранення, несумісного з життям.

родині військовослужбовця Національної гвардії України, головного сержанта Вадима Жукова, який був удостоєний звання Героя України посмертно.

Він захищав країну з 2014 року, а з початку повномасштабного вторгнення Росії виконував бойові завдання на Харківщині та Луганщині, неодноразово відзначався влучними пострілами з гранатомета.

сім’ї полеглого Героя України, молодшого лейтенанта Павла Трухана, який у лютому 2022 року добровільно вступив до лав захисників Батьківщини.

Командир кулеметного взводу виконував завдання на сході країни. У квітні 2023-го, під час ворожого штурму позицій та обстрілу з мінометів, військовий евакуйовував побратимів і зазнав поранення, несумісного з життям.

Глава держави нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня старшого лейтенанта Нацгвардії Олександра Слюсаря.

Орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено старшого лейтенанта Владислава Роїка та майора Дмитра Тарасенка з лав ЗСУ, а також капітана Нацгвардії Олександра Маляренка.

Президент також вручив військовослужбовцям ордени «За мужність» ІІІ ступеня та Данила Галицького.

День українського добровольця

День українського добровольця відзначається в Україні 14 березня.

В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.

День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України.