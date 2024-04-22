Зеленский ответил Макрону по поводу отправки западных военных в Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский ответил Макрону по поводу отправки западных военных в Украину

Владимир Зеленский
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Источник:  online.ua

Президент Владимир Зеленский в интервью журналисту Хьюго Декрипту ответил на инициативу лидера Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки западных военных в Украину и назвал возможные варианты.

Как западные военные могут действовать в случае отправки в Украину

По словам президента, французский лидер уже озвучивал несколько предложений, среди которых тренировочная миссия НАТО в Украине, создание подземных хабов для ремонта поврежденной западной техники, размещение военных НАТО на украинской границе.

Однако Зеленский подчеркнул, что не слышал от Эммануэля Макрона предложений по непосредственному вводу войск НАТО в Украину.

Глава государства пояснил, что предложение о тренировочной миссии НАТО в Украину предполагает прибытие военных инструкторов для тренировки военнослужащих ВСУ.

По его словам, это позволит не тратить время на отправку украинских военных в ту же Францию для проведения тренировок, а затем время на возвращение домой.

По его словам, таким образом, Украина могла бы сохранить около двух месяцев.

Как еще западные военные могли бы помочь Украине

Когда мы обсуждаем с Эммануэлем — давай нам быстро построим хабы по ремонту нашей современной техники, по крайней мере той техники, которую ты отправлял — артиллерийские системы "Цезарь", легкие танки AMX-30 и т.д. И не будем опять-таки тратить месяцы, чтобы отправить во Францию или в любую страну, которая расположена ближе. Но со всем этим тратим очень много времени, — объясняет Зеленский.

Глава государства также поддержал инициативу по размещению французских военных на границе Украины.

Эти три пункта — я только за, и здесь нет никаких вопросов. Если французские "джеты" могут с французскими пилотами защищать небо Израиля, то почему тогда французские самолеты не могут защищать небо Украины? Но и в любом случае такие инициативы нужно, чтобы они исходили от того, от кого зависит решение, — отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что уже обсудил с президентом Франции ряд вопросов по поводу задействования западных военных на территории Украины, однако конкретные договоренности достигнуты не были.

Зеленский напомнил, что Макрон обещал совершить визит в Украину, тогда, вероятно, и можно будет поднять эти вопросы.

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