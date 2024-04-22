Президент Владимир Зеленский в интервью журналисту Хьюго Декрипту ответил на инициативу лидера Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки западных военных в Украину и назвал возможные варианты.
Как западные военные могут действовать в случае отправки в Украину
По словам президента, французский лидер уже озвучивал несколько предложений, среди которых тренировочная миссия НАТО в Украине, создание подземных хабов для ремонта поврежденной западной техники, размещение военных НАТО на украинской границе.
Однако Зеленский подчеркнул, что не слышал от Эммануэля Макрона предложений по непосредственному вводу войск НАТО в Украину.
Глава государства пояснил, что предложение о тренировочной миссии НАТО в Украину предполагает прибытие военных инструкторов для тренировки военнослужащих ВСУ.
По его словам, это позволит не тратить время на отправку украинских военных в ту же Францию для проведения тренировок, а затем время на возвращение домой.
По его словам, таким образом, Украина могла бы сохранить около двух месяцев.
Как еще западные военные могли бы помочь Украине
Глава государства также поддержал инициативу по размещению французских военных на границе Украины.
Глава государства отметил, что уже обсудил с президентом Франции ряд вопросов по поводу задействования западных военных на территории Украины, однако конкретные договоренности достигнуты не были.
Зеленский напомнил, что Макрон обещал совершить визит в Украину, тогда, вероятно, и можно будет поднять эти вопросы.
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