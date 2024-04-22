Зеленский встретился с делегацией конгрессменов США. Обсуждали вопросы оружия
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский встретился с делегацией конгрессменов США. Обсуждали вопросы оружия

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский и конгрессмены
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Президент Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США в рамках визита конгрессменов в Киев и обсудил с конгрессменами потребности Украины в вооружениях.

Что известно о встрече Зеленского с конгрессменами

Отметим, что в понедельник, 22 апреля, в Украину прибыла двухпартийная делегация Конгресса США в составе членов Палаты представителей Тома Кейна, Билла Китинга, Мадлен Дин и Натаниэля Морана.

Глава государства выразил благодарность американским конгрессменам за поддержку проекта по финансированию помощи Украине.

Народ Украины рассчитывал на это решение. Мы рады, что США остаются с Украиной, что вы остаетесь нашим основным мощным союзником, подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что в рамках встречи обсудил с конгрессменами макрофинансовую и военную помощь.

В частности, обсуждались вопросы:

  • артиллерийских снарядов;

  • ракет дальнего радиуса действия;

  • средств РЭБ;

  • дронов;

  • боевой авиации;

  • поддержки развития оборонной промышленности.

В ходе переговоров стороны обсудили конфискацию российских активов, поддержку вступления Украины в НАТО, гарантии безопасности, формулу мира и участие США в саммите мира.

Что говорят конгрессмены о сроках поступления вооружений от США в Украину

Как отмечает издание "РБК-Украина" со ссылкой на представителей Конгресса США Томаса Кейна и Билла Китинга, Украина получит помощь от США раньше, чем можно ожидать.

Кейн объяснил, что ряд человек в США и Украине знают, какими будут несколько последующих военных пакетов после окончательного одобрения помощи.

Есть люди как в этой стране, так и в Соединенных Штатах, которые знают, что будут включены в эти пакеты. У нас есть гарантии как в Соединенных Штатах, так и в этой стране, что люди смогут очень быстро использовать материалы, которые прислали. Я бы сказал, что по вопросу времени это произойдет раньше, чем кто-либо может подумать. Сегодня утром мы встретились с 82-й воздушно-десантной дивизией, мы говорили с нашими людьми. Они готовились к этому. Они просто не ждут. Они были готовы, и оружие, которое мы получим здесь, прибудет сюда быстрее, чем я думаю, что любая армия смогла бы мобилизоваться, чтобы доставить их сюда, — заверил конгрессмен.

Кейн отметил, что часть помощи Украине может быть доставлена в течение нескольких дней, а для перемещения другой может потребоваться до одной недели.

Мы не знаем график. И даже если бы мы знали, мы не рассказали бы об этом никому, поскольку это может повлиять на, вы знаете, стратегию войны. Но факт остается фактом, люди должны быть уверены. А факт остается фактом, что не осталось ни одного не перевернутого камня, чтобы быстро доставить их сюда, — отметил Китинг.

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