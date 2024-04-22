Президент Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США в рамках визита конгрессменов в Киев и обсудил с конгрессменами потребности Украины в вооружениях.
Что известно о встрече Зеленского с конгрессменами
Отметим, что в понедельник, 22 апреля, в Украину прибыла двухпартийная делегация Конгресса США в составе членов Палаты представителей Тома Кейна, Билла Китинга, Мадлен Дин и Натаниэля Морана.
Глава государства выразил благодарность американским конгрессменам за поддержку проекта по финансированию помощи Украине.
Зеленский отметил, что в рамках встречи обсудил с конгрессменами макрофинансовую и военную помощь.
В частности, обсуждались вопросы:
артиллерийских снарядов;
ракет дальнего радиуса действия;
средств РЭБ;
дронов;
боевой авиации;
поддержки развития оборонной промышленности.
В ходе переговоров стороны обсудили конфискацию российских активов, поддержку вступления Украины в НАТО, гарантии безопасности, формулу мира и участие США в саммите мира.
Что говорят конгрессмены о сроках поступления вооружений от США в Украину
Как отмечает издание "РБК-Украина" со ссылкой на представителей Конгресса США Томаса Кейна и Билла Китинга, Украина получит помощь от США раньше, чем можно ожидать.
Кейн объяснил, что ряд человек в США и Украине знают, какими будут несколько последующих военных пакетов после окончательного одобрения помощи.
Кейн отметил, что часть помощи Украине может быть доставлена в течение нескольких дней, а для перемещения другой может потребоваться до одной недели.
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