Президент Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США в рамках визита конгрессменов в Киев и обсудил с конгрессменами потребности Украины в вооружениях.

Что известно о встрече Зеленского с конгрессменами

Отметим, что в понедельник, 22 апреля, в Украину прибыла двухпартийная делегация Конгресса США в составе членов Палаты представителей Тома Кейна, Билла Китинга, Мадлен Дин и Натаниэля Морана.

Глава государства выразил благодарность американским конгрессменам за поддержку проекта по финансированию помощи Украине.

Народ Украины рассчитывал на это решение. Мы рады, что США остаются с Украиной, что вы остаетесь нашим основным мощным союзником, подчеркнул президент. Поделиться

Зеленский отметил, что в рамках встречи обсудил с конгрессменами макрофинансовую и военную помощь.

В частности, обсуждались вопросы:

артиллерийских снарядов;

ракет дальнего радиуса действия;

средств РЭБ;

дронов;

боевой авиации;

поддержки развития оборонной промышленности.

В ходе переговоров стороны обсудили конфискацию российских активов, поддержку вступления Украины в НАТО, гарантии безопасности, формулу мира и участие США в саммите мира.

Что говорят конгрессмены о сроках поступления вооружений от США в Украину

Как отмечает издание "РБК-Украина" со ссылкой на представителей Конгресса США Томаса Кейна и Билла Китинга, Украина получит помощь от США раньше, чем можно ожидать.

Кейн объяснил, что ряд человек в США и Украине знают, какими будут несколько последующих военных пакетов после окончательного одобрения помощи.

Есть люди как в этой стране, так и в Соединенных Штатах, которые знают, что будут включены в эти пакеты. У нас есть гарантии как в Соединенных Штатах, так и в этой стране, что люди смогут очень быстро использовать материалы, которые прислали. Я бы сказал, что по вопросу времени это произойдет раньше, чем кто-либо может подумать. Сегодня утром мы встретились с 82-й воздушно-десантной дивизией, мы говорили с нашими людьми. Они готовились к этому. Они просто не ждут. Они были готовы, и оружие, которое мы получим здесь, прибудет сюда быстрее, чем я думаю, что любая армия смогла бы мобилизоваться, чтобы доставить их сюда, — заверил конгрессмен. Поделиться

Кейн отметил, что часть помощи Украине может быть доставлена в течение нескольких дней, а для перемещения другой может потребоваться до одной недели.